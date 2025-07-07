Швейцарская компания передаст Украине энергооборудование на более 100 тысяч долларов
Швейцарская компания PFIFFNER-Group передаст Украине энергетическое оборудование на 100 тысяч франков (более 100 тысяч долларов) и рассматривает возможность строительства нового завода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.
Как сообщается, швейцарская компания по производству энергетического оборудования PFIFFNER-Group передала правительству Украины сертификат на сумму 100 тысяч швейцарских франков на закупки оборудования для нужд украинской энергетической системы.
Также швейцарский производитель рассматривает возможности построить новый завод в Украине.
Отмечается, что об этом шла речь во время онлайн-встречи между министром экономики Украины Юлией Свириденко и исполнительным директором швейцарской промышленной группы PFIFFNER-Group Марселем Руфенахтом.
"Мы благодарны компании PFIFFNER-Group за вклад в восстановление энергосистемы - это сертификат на 100 тысяч франков и потенциальные инвестиции в строительство завода в Украине. Такая поддержка укрепляет нашу энергетическую устойчивость в условиях постоянных атак", - подчеркнула Свириденко.
Она поблагодарила руководство PFIFFNER-Group за уже оказанную ранее гуманитарную техническую помощь энергетической отрасли Украины. Также стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в частности возможность открытия производственного подразделения этой швейцарской компании в Украине.
Как напомнили в Минэкономики, весной 2023 года PFIFFNER-Group уже передала Украине помощь в виде энергетического оборудования - шести трансформаторов тока на более 300 тысяч швейцарских франков.
Помощь Украине от Швейцарии
Напомним, в июне швейцарское правительство согласовало подписание двустороннего соглашения с Украиной, которое касается сотрудничества в рамках программы восстановления. Документ станет основой для реализации проектов помощи и развития.
Также в марте Швейцария вдвое увеличила финансирование восстановления Украины.
К тому же Швейцария заявила о готовности направить до 200 солдат для участия в миротворческой миссии в Украине. При условии, если будет получен соответствующий запрос от ООН.
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