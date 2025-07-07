Швейцарская компания передаст Украине энергооборудование на более 100 тысяч долларов

Швейцарская компания PFIFFNER-Group передаст Украине энергетическое оборудование на 100 тысяч франков (более 100 тысяч долларов) и рассматривает возможность строительства нового завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Как сообщается, швейцарская компания по производству энергетического оборудования PFIFFNER-Group передала правительству Украины сертификат на сумму 100 тысяч швейцарских франков на закупки оборудования для нужд украинской энергетической системы.

Также швейцарский производитель рассматривает возможности построить новый завод в Украине.

Отмечается, что об этом шла речь во время онлайн-встречи между министром экономики Украины Юлией Свириденко и исполнительным директором швейцарской промышленной группы PFIFFNER-Group Марселем Руфенахтом.

"Мы благодарны компании PFIFFNER-Group за вклад в восстановление энергосистемы - это сертификат на 100 тысяч франков и потенциальные инвестиции в строительство завода в Украине. Такая поддержка укрепляет нашу энергетическую устойчивость в условиях постоянных атак", - подчеркнула Свириденко.

Она поблагодарила руководство PFIFFNER-Group за уже оказанную ранее гуманитарную техническую помощь энергетической отрасли Украины. Также стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в частности возможность открытия производственного подразделения этой швейцарской компании в Украине.

Как напомнили в Минэкономики, весной 2023 года PFIFFNER-Group уже передала Украине помощь в виде энергетического оборудования - шести трансформаторов тока на более 300 тысяч швейцарских франков.