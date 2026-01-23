RU

Швеция перехватила российские истребители над Балтийским морем

Иллюстративное фото: российский истребитель (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Вчера, 22 января, силы быстрого реагирования Швеции (QRA) перехватили два российских истребителя над Балтийским морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вооруженных сил Швеции в Х.

Отмечается, что в четверг, 22 января, шведские военные перехватили два истребителя Су-35С, которые сопровождали бомбардировщик Ту-22М над Балтийским морем.

"Швеция круглосуточно осуществляет воздушное патрулирование, защищая НАТО", - говорится в заявлении.

 

Другие перехваты самолетов РФ

Напомним, недавно ВВС Польши поднимали в воздух боевые самолеты для перехвата и сопровождения российского разведывательного борта, который пролетал недалеко от границ польского воздушного пространства.

Ранее над Британией было перехвачено несколько бомбардировщиков Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-33.

Кроме того, Польша поднимала в воздух свои истребители МиГ-29 для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20. Только за неделю таких инцидентов произошло три.

НАТО поднимало в небо истребители из-за российского самолета-разведчика, который находился над Балтийским морем. За несколько дней до этого российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и находились там в течение 12 минут.

Также в Норвегии сообщили, что в 2025 году страна-агрессор трижды нарушала их воздушное пространство - каждое нарушение длилось от одной до четырех минут.

Государственный секретарь США Марко Рубио ранее сообщал, что страны НАТО планируют сбивать только те российские самолеты-нарушители, которые атакуют их территорию.

РБК-Украина ранее писало, что в России набросились на НАТО с угрозами войной в случае сбивания российских самолетов.

