Швеция перехватила российские истребители над Балтийским морем

Другие перехваты самолетов РФ

Напомним, недавно ВВС Польши поднимали в воздух боевые самолеты для перехвата и сопровождения российского разведывательного борта, который пролетал недалеко от границ польского воздушного пространства.

Ранее над Британией было перехвачено несколько бомбардировщиков Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-33.

Кроме того, Польша поднимала в воздух свои истребители МиГ-29 для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20. Только за неделю таких инцидентов произошло три.

НАТО поднимало в небо истребители из-за российского самолета-разведчика, который находился над Балтийским морем. За несколько дней до этого российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и находились там в течение 12 минут.

Также в Норвегии сообщили, что в 2025 году страна-агрессор трижды нарушала их воздушное пространство - каждое нарушение длилось от одной до четырех минут.

Государственный секретарь США Марко Рубио ранее сообщал, что страны НАТО планируют сбивать только те российские самолеты-нарушители, которые атакуют их территорию.

РБК-Украина ранее писало, что в России набросились на НАТО с угрозами войной в случае сбивания российских самолетов.