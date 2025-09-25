ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В России набросились на НАТО с угрозами войны в случае сбивания самолетов

Россия, Четверг 25 сентября 2025 17:18
UA EN RU
В России набросились на НАТО с угрозами войны в случае сбивания самолетов Фото: Алексей Мешков, посол РФ во Франции (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Если какая-либо из стран НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил российский посол во Франции Алексей Мешков в интервью RTL.

"Это будет война", - сказал Мешков в ответ на вопрос о реакции Москвы в случае атаки на российский самолет.

Кроме того, он отметил, что российские самолеты якобы регулярно сталкиваются с "провокационными действиями со стороны натовской авиации", однако Россия избегает эскалации и не прибегает к силовым мерам.

"Многие самолеты НАТО нарушают воздушное пространство России, это случается довольно часто. Но их не сбивают", - рассказал российский посол.

Он также отверг обвинения во вторжении российских дронов и самолетов в европейское воздушное пространство в течение последних недель.

"Россия не делает этого, не играет с кем-либо. Это не очень в нашем стиле", - заявил Мешков.

Провокации РФ

Ранее 21 сентября НАТО поднимало в небо истребители из-за российского самолета-разведчика, который находился над Балтийским морем. За два дня до этого, 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и находились там в течение 12 минут.

В ответ МИД Эстонии вызвал для выражения протеста временного поверенного РФ, а правительство обратилось к союзникам по НАТО для консультаций по статье 4. При этом РФ какое-либо нарушение отрицает.

Кроме того, в Норвегии рассказали, что в текущем году РФ трижды нарушала их воздушное пространство - каждое нарушение длилось от одной до четырех минут.

К слову, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны НАТО собираются сбивать только те российские самолеты-нарушители, которые атакуют их территорию.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация
Новости
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"