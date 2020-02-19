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В Швеції звинуватили Росію в порушенні мінських домовленостей

Новини » Політика     19.02.2020 - 14:39
В Швеції звинуватили Росію в порушенні мінських домовленостей
Фото: міністр Анн Лінде (із відкритих джерел)

В МЗС Швеції заявили, що вчорашні події на Донбасі суперечать мінським домовленостям

Міністерство закордонних справ Швеції заявило, що ескалація бойових дій на Донбасі з боку підтримуваних Росією бойовиків є порушення мінських угод. Про це написала міністр Анн Лінде у своєму Twitter.

Так, Лінде зазначила, що вчорашні події на Донбасі суперечать мінським домовленостям.

"Це є ще одним порушенням мінських угод та заходів, узгоджених на грудневому нормандському саміті", - зазначила вона.

Нагадаємо, президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила відновлення інтенсивних бойових дій на Донбасі. За її словами, відновлення інтенсивних бойових дій на сході України є порушенням територіальної цілісності України та національного суверенітету.

Нагадаємо, вранці 18 лютого російсько-окупаційні сили атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний на Донбасі. Під вогневим прикриттям противник перейшов до активних наступальних дій і зробив спробу прорватися через лінію розмежування.

Як писало РБК-Україна, в результаті наступу бойовиків один український військовий отримав смертельне поранення. Ще п'ятеро військових постраждали, зокрема двоє отримали контузію.

В свою чергу, країни-учасниці Ради безпеки ООН Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина і Польща заявили, що повністю підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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