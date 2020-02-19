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США закликали Росію негайно припинити вогонь на Донбасі

Новини » Політика     19.02.2020 - 13:54
США закликали Росію негайно припинити вогонь на Донбасі
Ілюстративне фото (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Вашингтон засуджує наступ бойовиків на Донбасі

Сполучені Штати Америки засуджують вчорашній наступ російсько-окупаційних сил на Донбасі та закликають Росію почати виконувати покладені на неї обов'язки. Про це заявило посольство США в Україні на сторінці в Twitter.

У посольстві заявили, що Вашингтон стурбований вчорашньою ескалацією на Донбасі та наголосили, що Росія повинна негайно почати дотримуватися режиму припинення вогню.

"Сполучені Штати разом з партнерами та союзниками засуджують нещодавню агресію Росії проти України. Ми підтримуємо відданість президента Зеленського справі миру і закликаємо Росію негайно здійснити припинення вогню, на що вона підписалась за мінськими угодами", - зазначили у диппредставництві.

США закликали Росію негайно припинити вогонь на Донбасі

Нагадаємо, раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що засуджує відновлення інтенсивних бойових дій на Донбасі. Зурабішвілі назвала вчорашній наступ бойовиків порушенням територіальної цілісності України та національного суверенітету.

Як відомо, у вівторок, 18 лютого, проросійські бойовики атакували українські позиції в районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний на Донбасі. Під вогневим прикриттям окупанти перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу прорватися через лінію розмежування.

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