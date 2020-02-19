США закликали Росію негайно припинити вогонь на Донбасі

Ілюстративне фото (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Вашингтон засуджує наступ бойовиків на Донбасі

Сполучені Штати Америки засуджують вчорашній наступ російсько-окупаційних сил на Донбасі та закликають Росію почати виконувати покладені на неї обов'язки. Про це заявило посольство США в Україні на сторінці в Twitter.

У посольстві заявили, що Вашингтон стурбований вчорашньою ескалацією на Донбасі та наголосили, що Росія повинна негайно почати дотримуватися режиму припинення вогню.

"Сполучені Штати разом з партнерами та союзниками засуджують нещодавню агресію Росії проти України. Ми підтримуємо відданість президента Зеленського справі миру і закликаємо Росію негайно здійснити припинення вогню, на що вона підписалась за мінськими угодами", - зазначили у диппредставництві.

Нагадаємо, раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що засуджує відновлення інтенсивних бойових дій на Донбасі. Зурабішвілі назвала вчорашній наступ бойовиків порушенням територіальної цілісності України та національного суверенітету.

Як відомо, у вівторок, 18 лютого, проросійські бойовики атакували українські позиції в районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний на Донбасі. Під вогневим прикриттям окупанти перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу прорватися через лінію розмежування.