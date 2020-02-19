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Грузія засудила загострення бойових дій на Донбасі

Новини » Політика     19.02.2020 - 10:54
Грузія засудила загострення бойових дій на Донбасі
Фото: Саломе Зурабішвілі (kavkaz-uzel.eu)

З відповідною заявою виступили президент Грузії та міністр закордонних справ

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила відновлення інтенсивних бойових дій на Донбасі. Про це вона написала у своєму Twitter.

За її словами, відновлення інтенсивних бойових дій на сході України є порушенням територіальної цілісності України та національного суверенітету.

"Я стурбована цим кроком назад, засуджую трагічний розвиток і поділяю емоції українського народу", - зазначила вона.

В свою чергу міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, що останнє загострення біля Золотого руйнує прогрес у мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі.

"Військова ескалація підриває зусилля з мирного врегулювання і руйнує будь-який прогрес у цьому процесі", - написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, вранці 18 лютого російсько-окупаційні сили атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний на Донбасі. Під вогневим прикриттям противник перейшов до активних наступальних дій і зробив спробу прорватися через лінію розмежування.

Як писало РБК-Україна, в результаті наступу бойовиків один український військовий отримав смертельне поранення. Ще п'ятеро військових постраждали, зокрема двоє отримали контузію.

В свою чергу, країни-учасниці Ради безпеки ООН Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина і Польща заявили, що повністю підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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