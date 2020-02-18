ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Хомчак про ситуацію на Донбасі: всі позиції знаходяться під контролем військ України

Новини » Політика     18.02.2020 - 12:45
Хомчак про ситуацію на Донбасі: всі позиції знаходяться під контролем військ України
Фото: Руслан Хомчак (РБК-Україна)

Хомчак уточнив кількість постраждалих в результаті наступу бойовиків

Всі українські позиції знаходяться під контролем військ України, українські втрати - 1 боєць загинув, троє поранених і двоє контужених в результаті наступу бойовиків на Донбасі. Про це заявив начальник Генштабу Руслан Хомчак після засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, бойовики запросили режим тиші і він зберігається з 10 години ранку. Також Хомчак уточнив, що в результаті боїв противник зазнав таких втрат: 4 загинуло і 6 поранено.

"Станом на цю годину всі наші позиції знаходяться під контролем наших військ", - заявив він.

Нагадаємо, у президента РФ Володимира Путіна заявили, що Кремль сподівається, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події на Донбасі, після можна буде робити висновки.

А президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони буде приймати рішення про
подальші кроки у зв'язку з настанням бойовиків на Донбасі

РБК-Україна писало, що сьогодні бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Після цього стало відомо, що президент збирає РНБО.

У ВР анонсували засідання комітету нацбезпеки через загострення на Донбасі Позиції ВСУ збережені, бойовики запросили "тишу": подробиці бою на Донбасі
Новини України ДонбасРуслан Хомчак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся