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В Швеции обвинили Россию в нарушении минских договоренностей

Новости » Политика     19.02.2020 - 14:39
В Швеции обвинили Россию в нарушении минских договоренностей
Фото: министр Анн Линде (из открытых источников)

В МИД Швеции заявили, что вчерашние события на Донбассе противоречат минским договоренностям

Министерство иностранных дел Швеции заявило, что эскалация боевых действий на Донбассе со стороны поддерживаемых Россией боевиков - это нарушение минских соглашений. Об этом написала министр Анн Линде в своем Twitter.

Так, Линде отметила, что вчерашние события на Донбассе противоречат минским договоренностям.

"Это является еще одним нарушением минских соглашений и мер, согласованных на декабрьском нормандском саммите", - отметила она.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила возобновление интенсивных боевых действий на Донбассе. По ее словам, возобновление интенсивных боевых действий на востоке Украины является нарушением территориальной целостности Украины и национального суверенитета.

Напомним, утром 18 февраля российско-оккупационные силы атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вильный на Донбассе. Под огневым прикрытием противник перешел к активным наступательным действиям и сделал попытку прорваться через линию разграничения.

Как писало РБК-Украина, в результате наступления боевиков один украинский военный получил смертельное ранение. Еще пятеро военных пострадали, в том числе двое получили контузию.

В свою очередь, страны-участницы Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша заявили, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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