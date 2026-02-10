Штурмы с трех сторон: десантники рассказали о тяжелых боях за Гришино и Покровск

"Накапливаясь в северо-западной части Покровска, враг все активнее направляет свою пехоту в направлении Гришино", - отметили в ДШВ.

В частности, российские войска осуществляют попытки штурмовать населенный пункт вблизи Покровска с восточного, северного и южного направлений, действуя малыми группами и пытаясь просачиваться между позициями Сил обороны.

Кроме того, россияне пытаются развивать дальнейшее наступление в Покровске. Так, оккупанты используют пехотные штурмовые группы при поддержке беспилотных систем, столкновения с врагом продолжаются на отдельных участках северной части города.