Штурмы с трех сторон: десантники рассказали о тяжелых боях за Гришино и Покровск

Российские войска усиливают штурмы Гришино под Покровском, пытаясь использовать малые группы и непогоду для прикрытия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса ДШВ ВСУ.
"Накапливаясь в северо-западной части Покровска, враг все активнее направляет свою пехоту в направлении Гришино", - отметили в ДШВ.
В частности, российские войска осуществляют попытки штурмовать населенный пункт вблизи Покровска с восточного, северного и южного направлений, действуя малыми группами и пытаясь просачиваться между позициями Сил обороны.
Кроме того, россияне пытаются развивать дальнейшее наступление в Покровске. Так, оккупанты используют пехотные штурмовые группы при поддержке беспилотных систем, столкновения с врагом продолжаются на отдельных участках северной части города.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что РФ подтягивает резервы в район Покровска и пытается прорываться малыми штурмовыми группами.
Так, российские войска осуществили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении. Украинские защитники сорвали наступление, уничтожив часть бронетехники и живой силы противника, хотя бои на участке продолжались.
Также ранее в Покровске украинские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку российских десантников, что позволило сорвать подготовку штурма россиян на Гришино.
Ранее также сообщалось, что вблизи Покровска украинских военных удалось спасти от вражеского плена благодаря работе аэроразведки и ударных беспилотников.