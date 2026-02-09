Крах прорыва РФ под Покровском: аэроразведка "Спартана" помогла уничтожить роту врага
На Покровском направлении ВСУ остановили масштабную попытку прорыва мобильных групп врага. Результатом ожесточенных боев в течение двух суток стал полный разгром противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку объединенных сил.
Атаку обнаружили еще на подходах
По данным военных, аэроразведка подразделения "Спартан" своевременно зафиксировала движение вражеских мобильных групп, после чего украинские подразделения нанесли удары по противнику и сорвали его наступательные действия.
В результате за двое суток боев враг понес значительные потери - уничтожена рота штурмовиков и военная техника.
Что означает "рота"
Рота - это воинское подразделение, численность которого обычно составляет примерно 80-120 военнослужащих в зависимости от структуры армии и типа подразделения. Потеря роты считается существенным тактическим ударом по наступательному потенциалу подразделения, особенно во время штурмовых действий.
Что происходит на фронте
По данным 7-го корпуса ДШВ, российские войска осуществили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении. Украинские защитники сорвали наступление, уничтожив часть бронетехники и живой силы противника, хотя бои на участке продолжались.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сообщал, что РФ подтягивает резервы в район Покровска и пытается прорываться малыми штурмовыми группами.
Ранее сообщалось, что вблизи Покровска украинских военных удалось спасти от вражеского плена благодаря работе аэроразведки и ударных дронов. Кроме того, экипаж танка Leopard 2 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской уничтожил остатки вражеского десанта в окрестностях Гришино.
Также недавно в районе Покровска украинские военные ликвидировали самоходную артиллерийскую установку российских десантников, что сорвало подготовку очередного штурма Гришино.