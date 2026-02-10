Штурми з трьох боків: десантники розповіли про важкі бої за Гришине і Покровськ

Бої навколо Покровська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що РФ підтягує резерви до району Покровська та намагається прориватися малими штурмовими групами.

Так, російські війська здійснили механізований штурм села Гришине на Покровському напрямку. Українські захисники зірвали наступ, знищивши частину бронетехніки та живої сили противника, хоча бої на ділянці тривали.

Також раніше у Покровську українські військові знищили самохідну артилерійську установку російських десантників, що дозволило зірвати підготовку штурму росіян на Гришине.

Раніше також повідомлялося, що поблизу Покровська українських військових вдалося врятувати від ворожого полону завдяки роботі аеророзвідки та ударних безпілотників.