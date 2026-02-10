Штурми з трьох боків: десантники розповіли про важкі бої за Гришине і Покровськ

Російські війська посилюють штурми Гришиного під Покровськом, намагаючись використовувати малі групи та негоду для прикриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7 корпусу ДШВ ЗСУ.
"Накопичуючись у північно-західній частині Покровська, ворог дедалі активніше спрямовує свою піхоту на напрямку Гришиного", - зазначили у ДШВ.
Зокрема, російські війська здійснюють спроби штурмувати населений пункт поблизу Покровська зі східного, північного та південного напрямків, діючи малими групами та намагаючись просочуватися між позиціями Сил оборони.
Окрім того, росіяни намагаються розвивати подальший наступ у Покровську. Так, окупанти використовують піхотні штурмові групи за підтримки безпілотних систем, зіткнення з ворогом тривають на окремих ділянках північної частини міста.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що РФ підтягує резерви до району Покровська та намагається прориватися малими штурмовими групами.
Так, російські війська здійснили механізований штурм села Гришине на Покровському напрямку. Українські захисники зірвали наступ, знищивши частину бронетехніки та живої сили противника, хоча бої на ділянці тривали.
Також раніше у Покровську українські військові знищили самохідну артилерійську установку російських десантників, що дозволило зірвати підготовку штурму росіян на Гришине.
Раніше також повідомлялося, що поблизу Покровська українських військових вдалося врятувати від ворожого полону завдяки роботі аеророзвідки та ударних безпілотників.