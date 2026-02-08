ua en ru
Вс, 08 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Срыв штурма на Гришино: в Покровске уничтожена САУ, поддерживавшая десант РФ (видео)

Украина, Воскресенье 08 февраля 2026 11:43
UA EN RU
Срыв штурма на Гришино: в Покровске уничтожена САУ, поддерживавшая десант РФ (видео) Иллюстративное фото: в Покровске уничтожена САУ, которая поддерживала десант РФ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Покровске Донецкой области украинские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку российских десантников. Это сорвало подготовку штурма россиянина на Гришино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

Читайте также: ВСУ нанесли новые удары по врагу: поражен пункт управления дронами и не только

Артустановку спрятали в здании

По информации военных, САУ 2С9 "Нона-С" противник разместил в нежилом помещении в частном секторе западной части города.

Враг планировал использовать установку для поддержки штурмовых действий в направлении Гришино силами 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ.

Технику уничтожили ударами FPV-дронов

После обнаружения вражеской техники подразделения беспилотных систем Сил обороны применили FPV-дроны. Беспилотники проникли в помещение и несколькими точными ударами уничтожили артустановку, поражая наиболее уязвимые участки техники.

Что происходит на фронте

По данным 7-го корпуса ДШВ, российские войска осуществили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении. Украинские защитники сорвали наступление противника, уничтожив часть его бронетехники и личного состава, однако на тот момент бои на этом направлении продолжались.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что РФ стягивает резервы в район Покровска и пытается прорываться небольшими штурмовыми группами.

Ранее также сообщалось, что вблизи Покровска украинских военных удалось спасти от вражеского плена благодаря работе аэроразведки и ударных беспилотников.

Также экипаж танка Leopard 2 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской прицельным огнем уничтожил остатки вражеского десанта в окрестностях Гришино.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Покровск Война в Украине
Новости
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ