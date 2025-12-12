Штормовой ветер и туман: где в Украине объявили первый уровень опасности (карта)
Синоптики предупредили жителей некоторых областей Украины об опасных метеорологических явлениях ночью и утром 13 декабря. Спасатели же призвали украинцев быть крайне осторожными.
Подробнее о том, где именно в Украине погода может быть опасной и почему, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Где именно и почему погода может быть опасной
Согласно информации специалистов Украинского гидрометеорологического центра, опасные метеорологические явления ожидаются:
- ночью субботы, 13 декабря;
- утром этого же дня.
Речь идет о том, что на Левобережье Украины порывы ветра могут достигать скорости 15-20 метров в секунду.
Между тем сильный туман - с видимостью до 200-500 м - прогнозируют:
- на Закарпатье;
- в Карпатах.
"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули в пресс-службе Укргидрометцентра в Facebook.
Отмечается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Предупреждение УкрГМЦ об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Между тем в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, учитывая прогнозируемое ухудшение погодных условий, призвали водителей и пешеходов сохранять бдительность.
"Будьте внимательны, осторожны и планируйте поездки с учетом ситуации на дорогах", - посоветовали владельцам транспортных средств в пресс-службе ГСЧС Украины в Facebook.
Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
О чем еще предупреждают в Укргидрометцентре
Эксперты УкрГМЦ сообщили также гражданам о "ледовых явлениях".
Речь идет о том, что с 13 по 16 декабря в связи со снижением температуры воздуха ожидается появление первичных ледовых явлений в виде заберегов, шуги незначительной интенсивности на малых реках Левобережья:
- в Черниговской области;
- в Сумской области;
- в Полтавской области;
- в Харьковской области;
- в Днепропетровской области;
- в Запорожской области;
- в Донецкой области;
- в Луганской области.
Между тем на реке Лопань (суббассейн Северского Донца, Харьковская область) вероятно установление сплошного ледового покрова незначительной толщины.
Предупреждение УкрГМЦ о ледовых явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Что будет завтра с осадками и температурой воздуха
Согласно общему прогнозу Укргидрометцентра на завтрашний день, погода по стране ожидается в основном облачной, с прояснениями.
"Ночью в Украине, кроме юго-запада, местами небольшой дождь со снегом. Днем - без осадков", - сообщили в пресс-службе УкрГМЦ.
Температура воздуха в течение суток:
- на северо-востоке и востоке страны - от 1 до 6 градусов мороза;
- на остальной территории - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.
Между тем на западе и юге страны днем может быть несколько теплее - от 1 до 6 градусов выше нуля.
Прогноз погоды на 13 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее о похолодании в Украине уже в эти выходные предупредила граждан метеоролог и синоптик Наталья Диденко. Она рассказала также, в каких областях вероятен снег (или мокрый снег) в течение воскресенья, 14 декабря.
Между тем эксперты Украинского гидрометеорологического центра обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.
Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.