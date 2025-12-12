Штормовий вітер і туман: де в Україні оголосили перший рівень небезпеки (карта)
Синоптики попередили мешканців деяких областей України про небезпечні метеорологічні явища вночі та вранці 13 грудня. Рятувальники ж закликали українців бути вкрай обережними.
Докладніше про те, де саме в Україні погода може бути небезпечною й чому, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Де саме й чому погода може бути небезпечною
Згідно з інформацією спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, небезпечні метеорологічні явища очікуються:
- вночі суботи, 13 грудня;
- вранці цього ж дня.
Йдеться про те, що на Лівобережжі України пориви вітру можуть досягати швидкості 15-20 метрів за секунду.
Тим часом сильний туман - із видимістю до 200-500 м - прогнозують:
- на Закарпатті;
- у Карпатах.
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили у прес-службі Укргідрометцентру у Facebook.
Зазначається також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Попередження УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Тим часом у Державній службі України з надзвичайних ситуацій з огляду на прогнозоване погіршення погодних умов закликали водіїв і пішоходів зберігати пильність.
"Будьте уважні, обережні та плануйте поїздки з урахуванням ситуації на дорогах", - порадили власникам транспортних засобів у прес-службі ДСНС України у Facebook.
Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Про що ще попереджають в Укргідрометцентрі
Експерти УкрГМЦ повідомили також громадян про "льодові явища".
Йдеться про те, що з 13 по 16 грудня у зв'язку зi зниженням температури повітря очікується поява первинних льодових явищ у вигляді заберегів, шуги незначної інтенсивності на малих річках Лівобережжя:
- у Чернігівській області;
- у Сумській області;
- у Полтавській області;
- у Харківській області;
- у Дніпропетровській області;
- у Запорізькій області;
- у Донецькій області;
- у Луганській області.
Тим часом на річці Лопань (суббасейн Сіверського Дінця, Харківська область) ймовірне встановлення суцільного льодового покриву незначної товщини.
Попередження УкрГМЦ про льодові явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Що буде завтра з опадами й температурою повітря
Згідно із загальним прогнозом Укргідрометцентру на завтрашній день, погода по країні очікується здебільшого хмарною, з проясненнями.
"Вночі в Україні, крім південного заходу, місцями невеликий дощ зі снігом. Вдень - без опадів", - повідомили у прес-службі УкрГМЦ.
Температура повітря впродовж доби:
- на північному сході та сході країни - від 1 до 6 градусів морозу;
- на решті території - від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.
Тим часом на заході та півдні країни вдень може бути дещо тепліше - від 1 до 6 градусів вище нуля.
Прогноз погоди на 13 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше про похолодання в Україні вже цими вихідними попередила громадян метеоролог і синоптик Наталка Діденко. Вона розповіла також, в яких областях ймовірний сніг (або мокрий сніг) впродовж неділі, 14 грудня.
Тим часом експерти Українського гідрометеорологічного центру оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.
Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.