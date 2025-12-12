Украину накроет резкое похолодание: что будет с погодой на выходных и где ждать снега
Завтра - в субботу, 13 декабря - погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому осадков не предвидится. Между тем в воскресенье, 14 декабря, во многих областях возможен снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Что будет с погодой в Украине завтра
Согласно информации эксперта, в течение субботы, 13 декабря, погоду в Украине будет определять антициклон.
"Поэтому осадков не будет", - объяснила метеоролог.
При этом ветер будет порывистым (до сильного на Левобережье Украины).
"И главное - уже завтра в большинстве областей похолодает", - подчеркнула Диденко.
Она отметила, что в течение дня температура воздуха ожидается:
- в среднем по Украине - от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла;
- в западных областях - несколько теплее - от 2 до 5 градусов по Цельсию.
В Киеве на завтра погода прогнозируется без осадков.
"И даже может быть солнышко", - добавила синоптик.
Температура воздуха днем ожидается около нуля градусов.
Чего ждать от погоды в воскресенье и где может быть снег
В течение второго выходного дня - воскресенья, 14 декабря - мокрый снег и снег ожидаются:
- на севере;
- на западе;
- в центральной части Украины;
- местами - в Харьковской и Запорожской областях.
Возможно также налипание мокрого снега. На дорогах - гололедица.
Ситуация со снегом 14 декабря (карта: facebook.com/tala.didenko)
Тем временем в южной части Украины Диденко прогнозирует дождь.
А вот в большинстве восточных областей - погода будет, вероятно, без существенных осадков.
Температура воздуха в воскресенье ожидается:
- в целом по Украине - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла;
- в западных областях - от 3 до 6 градусов выше нуля.
"И еще к похолоданию и снегу присоединится в воскресенье порывистый сильный северо-западный ветер", - подчеркнула синоптик.
В Киеве 14 декабря может быть:
- мокрый снег;
- налипание мокрого снега;
- на дорогах - гололедица.
При этом температура воздуха ожидается от 0 до 2 градусов тепла.
"Изменение погоды на уик-энд повлияет на метеопатов, потому что будет прыгать атмосферное давление, похолодает, станет скользко на дорогах и тротуарах", - подытожила метеоролог.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Напомним, ранее эксперты Украинского гидрометеорологического центра обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.
Кроме того, украинцам объяснили, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.