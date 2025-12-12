Украину накроет резкое похолодание: что будет с погодой на выходных и где ждать снега

Завтра - в субботу, 13 декабря - погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому осадков не предвидится. Между тем в воскресенье, 14 декабря, во многих областях возможен снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что будет с погодой в Украине завтра

Согласно информации эксперта, в течение субботы, 13 декабря, погоду в Украине будет определять антициклон.

"Поэтому осадков не будет", - объяснила метеоролог.

При этом ветер будет порывистым (до сильного на Левобережье Украины).

"И главное - уже завтра в большинстве областей похолодает", - подчеркнула Диденко.

Она отметила, что в течение дня температура воздуха ожидается:

в среднем по Украине - от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла;

в западных областях - несколько теплее - от 2 до 5 градусов по Цельсию.

В Киеве на завтра погода прогнозируется без осадков.

"И даже может быть солнышко", - добавила синоптик.

Температура воздуха днем ожидается около нуля градусов.

Чего ждать от погоды в воскресенье и где может быть снег

В течение второго выходного дня - воскресенья, 14 декабря - мокрый снег и снег ожидаются:

на севере;

на западе;

в центральной части Украины;

местами - в Харьковской и Запорожской областях.

Возможно также налипание мокрого снега. На дорогах - гололедица.

Ситуация со снегом 14 декабря (карта: facebook.com/tala.didenko)

Тем временем в южной части Украины Диденко прогнозирует дождь.

А вот в большинстве восточных областей - погода будет, вероятно, без существенных осадков.

Температура воздуха в воскресенье ожидается:

в целом по Украине - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла;

в западных областях - от 3 до 6 градусов выше нуля.

"И еще к похолоданию и снегу присоединится в воскресенье порывистый сильный северо-западный ветер", - подчеркнула синоптик.

В Киеве 14 декабря может быть:

мокрый снег;

налипание мокрого снега;

на дорогах - гололедица.

При этом температура воздуха ожидается от 0 до 2 градусов тепла.

"Изменение погоды на уик-энд повлияет на метеопатов, потому что будет прыгать атмосферное давление, похолодает, станет скользко на дорогах и тротуарах", - подытожила метеоролог.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)