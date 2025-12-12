Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны

Президент Владимир Зеленский приехал на Купянское направление, где идут бои. Он поздравил украинских военных, участвующих в освобождении города, и поблагодарил каждое подразделение за результаты на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

В частности, украинский лидер записал видеообращение возле стелы, расположенной на въезде в город Купянск.

"Сегодня - Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Много россияне говорили о Купянске - мы видим. Был, я поздравил ребят. Спасибо каждому подразделению, всем, кто сражается здесь, всем, кто уничтожает оккупанта", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодня чрезвычайно важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии.

"Именно так это работает: все наши сильные позиции внутри страны - сильные позиции в разговоре об окончании войны. Спасибо каждому воину! Горжусь вами! Спасибо всем нашим Сухопутным войскам - сегодня исключительно ваш день. Спасибо, ребята", - добавил президент.

Бои за Купянск

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года захватчики оккупировали Купянск. Впрочем, уже осенью того же года украинские защитники освободили город в рамках успешного Слобожанского контрнаступления.

Карта: проект DeepState подтвердил, что Силы обороны заблокировали россиян в Купянске и зачистили всю северо-западную окраину города

Впоследствии активные бои на Купянском направлении возобновились. О первых попытках россиян прорваться стало известно в ноябре 2024 года. Шли интенсивные бои.

Сегодня командование 2-го корпуса НГУ "Хартия" заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском. В течение октября-ноября воины разгромили несколько батальонов и штурмовых отрядов врага.

Освобождены села Кондрашовка и Радьковка и их окрестности, защитники прорвались к реке Оскол севернее Купянска, полностью перекрыв наземные маршруты захода оккупантов в город.

"Бои в центре города еще продолжаются, но впоследствии украинский Купянск будет полностью освобожден", - сказал 2-го корпуса НГУ "Хартия" полковник Игорь "Корнет" Оболенский.

Сейчас российская группировка врага в Купянске насчитывает более 200 военнослужащих, она полностью окружена. Наземный доступ для российских оккупантов на Купянск полностью перекрыт.

Также под огневой контроль взяты все выходы из газовой трубы, которую враг использовал для захода в город. Обеспечение врага осуществляется исключительно воздушными дронами.