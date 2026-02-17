Штормовой ветер и сильные осадки: где в Украине погода завтра резко ухудшится и почему

Уже завтра, 18 февраля, погода во многих областях Украины резко ухудшится. Людям советуют готовиться к сильным осадкам и опасному порывистому ветру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине погода может быть самая сложная

Согласно информации эксперта, завтра в Украину "снова скачет южный циклон".

"На этот раз его траектория будет пролегать немного южнее, поэтому запад и север 18-го февраля он заденет, но, надеюсь, не слишком сильными осадками", - отметила Диденко.

Она добавила, что там завтра в любом случае ожидаются:

снег;

гололедица;

порывистый ветер.

Между тем самая сложная погода, по словам синоптика, может быть в центральной части Украины. Там вероятны:

снег;

мокрый снег;

дождь;

налипание мокрого снега;

гололед;

сильный северо-восточный ветер.

"В восточных областях также будет сложная погода, однако преимущественно дождь", - поделилась специалист.

В южной части Украины - дожди (в Одесской области - с мокрым снегом).

"Штормовой ветер, сильные осадки", - подчеркнула Диденко.

В каких областях ночью будет холоднее всего

Исходя из прогноза синоптика, температура воздуха в Украине ближайшей ночью ожидается в целом около 5-9 градусов мороза.

Холоднее всего будет при этом в северных областях - от 10 до 15 градусов ниже нуля.

Между тем температура воздуха завтра днем может быть:

в среднем по Украине - около 2-7 градусов мороза;

на юге, юго-востоке и на Закарпатье - от 0 до 3 градусов тепла;

в Крыму - около 5-10 градусов выше нуля.

В Киеве ожидается снег "скорее уже вечером в среду". На дорогах - гололедица.

Температура воздуха:

ближайшей ночью - около 12 градусов мороза;

завтра днем - 8 градусов ниже нуля.

Чего ждать от погоды в Украине позже

В завершение Диденко сообщила, что "в ближайшее время еще побудут колебания более слабых-умеренных морозов".

При этом "более устойчивое потепление до оттепели и до "плюсов" ожидается в Украине, по ее словам, с 22-23 февраля.

"Эту непростую метеорологическую ситуацию нужно и можно выдержать... Все это временное... А времена года, включая весну - всегда", - подытожила специалист.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)