Штормовой ветер и сильные осадки: где в Украине погода завтра резко ухудшится и почему
Уже завтра, 18 февраля, погода во многих областях Украины резко ухудшится. Людям советуют готовиться к сильным осадкам и опасному порывистому ветру.
Об этом сообщает метеоролог и синоптик Наталка Диденко.
Где в Украине погода может быть самая сложная
Согласно информации эксперта, завтра в Украину "снова скачет южный циклон".
"На этот раз его траектория будет пролегать немного южнее, поэтому запад и север 18-го февраля он заденет, но, надеюсь, не слишком сильными осадками", - отметила Диденко.
Она добавила, что там завтра в любом случае ожидаются:
- снег;
- гололедица;
- порывистый ветер.
Между тем самая сложная погода, по словам синоптика, может быть в центральной части Украины. Там вероятны:
- снег;
- мокрый снег;
- дождь;
- налипание мокрого снега;
- гололед;
- сильный северо-восточный ветер.
"В восточных областях также будет сложная погода, однако преимущественно дождь", - поделилась специалист.
В южной части Украины - дожди (в Одесской области - с мокрым снегом).
"Штормовой ветер, сильные осадки", - подчеркнула Диденко.
В каких областях ночью будет холоднее всего
Исходя из прогноза синоптика, температура воздуха в Украине ближайшей ночью ожидается в целом около 5-9 градусов мороза.
Холоднее всего будет при этом в северных областях - от 10 до 15 градусов ниже нуля.
Между тем температура воздуха завтра днем может быть:
- в среднем по Украине - около 2-7 градусов мороза;
- на юге, юго-востоке и на Закарпатье - от 0 до 3 градусов тепла;
- в Крыму - около 5-10 градусов выше нуля.
В Киеве ожидается снег "скорее уже вечером в среду". На дорогах - гололедица.
Температура воздуха:
- ближайшей ночью - около 12 градусов мороза;
- завтра днем - 8 градусов ниже нуля.
Чего ждать от погоды в Украине позже
В завершение Диденко сообщила, что "в ближайшее время еще побудут колебания более слабых-умеренных морозов".
При этом "более устойчивое потепление до оттепели и до "плюсов" ожидается в Украине, по ее словам, с 22-23 февраля.
"Эту непростую метеорологическую ситуацию нужно и можно выдержать... Все это временное... А времена года, включая весну - всегда", - подытожила специалист.
