ua en ru
Вт, 17 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Штормовий вітер і сильні опади: де в Україні погода завтра різко погіршиться й чому

Вівторок 17 лютого 2026 13:44
UA EN RU
Штормовий вітер і сильні опади: де в Україні погода завтра різко погіршиться й чому Завтра у багатьох областях України прогнозують негоду (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Вже завтра, 18 лютого, погода у багатьох областях України різко погіршиться. Людям радять готуватись до сильних опадів і небезпечного рвучкого вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Читайте також: Врожай під загрозою? Як люті морози в Україні вплинули на озимину й плодові культури

Де в Україні погода може бути найскладніша

Згідно з інформацією експерта, завтра до України "знову скаче південний циклон".

"Цього разу його траекторія пролягатиме трохи південніше, тому захід та північ 18-го лютого він зачепить, але, сподіваюсь, не надто сильними опадами", - зауважила Діденко.

Вона додала, що там завтра в будь-якому разі очікуються:

  • сніг;
  • ожеледиця;
  • рвучкий вітер.

Тим часом найскладніша погода, за словами синоптика, може бути у центральній частині України. Там ймовірні:

  • сніг;
  • мокрий сніг;
  • дощ;
  • налипання мокрого снігу;
  • ожеледь;
  • сильний північно-східний вітер.

"У східних областях також буде складна погода, проте переважно дощ", - поділилась спеціаліст.

У південній частині України - дощі (в Одеській області - з мокрим снігом).

"Штормовий вітер, сильні опади", - наголосила Діденко.

В яких областях вночі буде найхолодніше

Виходячи з прогнозу синоптика, температура повітря в Україні найближчої ночі очікується в цілому близько 5-9 градусів морозу.

Найхолодніше буде при цьому у північних областях - від 10 до 15 градусів нижче нуля.

Тим часом температура повітря завтра вдень може бути:

  • в середньому по Україні - близько 2-7 градусів морозу;
  • на півдні, південному сході та на Закарпатті - від 0 до 3 градусів тепла;
  • у Криму - близько 5-10 градусів вище нуля.

У Києві очікується сніг "скоріше вже ввечері в середу". На дорогах - ожеледиця.

Температура повітря:

  • найближчої ночі - близько 12 градусів морозу;
  • завтра вдень - 8 градусів нижче нуля.

Чого чекати від погоди в Україні пізніше

Насамкінець Діденко повідомила, що "найближчим часом ще побудуть коливання слабших-помірних морозів".

При цьому "стійкіше потепління до відлиги і до "плюсів" очікується в Україні, за її словами, з 22-23 лютого.

"Цю непросту метеорологічну ситуацію треба і можна витримати... Все це тимчасове... А пори року, включно з весною - завжди", - підсумувала фахівець.

Штормовий вітер і сильні опади: де в Україні погода завтра різко погіршиться й чомуШтормовий вітер і сильні опади: де в Україні погода завтра різко погіршиться й чомуПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи справді зимова погода впливає на якість повітря.

Крім того, ми пояснювали, як потрібно діяти, щоб уберегти життя у випадку, якщо людина провалась під лід.

Читайте також про неочевидну небезпеку під час відлиги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день Метеоролог
Новини
Переговори у Женеві: все, що відомо про зустріч України, США та Росії
Переговори у Женеві: все, що відомо про зустріч України, США та Росії
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"