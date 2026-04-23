ua en ru
Чт, 23 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Штормовой ветер и "минус" ночью: синоптик предупредила об опасной погоде в Украине 24 апреля

13:20 23.04.2026 Чт
2 мин
Под старыми деревьями и билбордами - лучше быть осторожными
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине завтра местами может быть опасна (фото иллюстративное: Getty Images)

Погоду в Украине в пятницу "идеальной" для апреля не назовешь. С легкой одеждой лучше не спешить, а на улице - быть крайне внимательными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Telegram.

Ночи "ударят" по цветущим деревьям: каким областям Украины ждать заморозков и когда (карта)

К какой погоде готовиться украинцам в пятницу

Согласно информации эксперта, пятница (24 апреля) в Украине будет ветреной.

"Но осадков станет меньше", - подчеркнула Диденко.

Она уточнила, что дожди завтра "пройдут только в восточных областях".

Между тем ветер северо-западного происхождения будет достигать порывов 7-14, а местами - даже штормовых 15-20 метров в секунду.

"Осторожно под билбордами и старыми деревьями", - посоветовала метеоролог.

Температура воздуха в течение следующих суток остается, по словам Диденко, низкой:

  • ночью +2...+6°С, при прояснениях местами - заморозки;
  • в течение дня - около +6...+12°С.

Исходя из карты, опубликованной Украинским гидрометеорологическим центром, местами температура воздуха днем 24 апреля может подниматься даже до +14°С.

Штормовой ветер и &quot;минус&quot; ночью: синоптик предупредила об опасной погоде в Украине 24 апреляПогода по Украине 24 апреля (скриншот: meteo.gov.ua)

Какую погоду прогнозируют в Киеве

Погода в Киеве в течение 24 апреля ожидается без осадков.

"Но сильный северо-западный ветер", - подчеркнула Диденко.

Она сообщила также, что ближайшей ночью будет "снова холодяка", возможны заморозки.

Между тем днем столбики термометров могут подняться до +8...+9 градусов по Цельсию.

Исходя из графика прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ, ближайшая ночь в столице будет даже холоднее предыдущей.

Хотя в дальнейшем вероятны очередные температурные "качели".

Штормовой ветер и &quot;минус&quot; ночью: синоптик предупредила об опасной погоде в Украине 24 апреляГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

"Значительного тепла пока не предвидится, поэтому утешаем себя походами в музеи, в театры, любуемся цветочками... Вспоминаем январские -20 градусов и радуемся вместе нынешним замечательным +8...+11 градусам", - подытожила Диденко.

Ранее мы рассказывали, как аномальные "скачки" погоды в начале апреля могли повлиять на урожай некоторых растений.

Тем временем специалисты Украинского гидрометеорологического центра объяснили, каким может быть апрель в Украине в целом.

Где в Киеве искать лучшие локации для весенних фото с тюльпанами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Штормовое предупреждение Непогода в Украине Экология Погода в Киеве Наталка Диденко Погода на день Климатолог Метеоролог
Новости
Буданов сделал заявление об уклонистах и мобилизации в Украине
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским