Штормовой ветер и "минус" ночью: синоптик предупредила об опасной погоде в Украине 24 апреля
Погоду в Украине в пятницу "идеальной" для апреля не назовешь. С легкой одеждой лучше не спешить, а на улице - быть крайне внимательными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Telegram.
К какой погоде готовиться украинцам в пятницу
Согласно информации эксперта, пятница (24 апреля) в Украине будет ветреной.
"Но осадков станет меньше", - подчеркнула Диденко.
Она уточнила, что дожди завтра "пройдут только в восточных областях".
Между тем ветер северо-западного происхождения будет достигать порывов 7-14, а местами - даже штормовых 15-20 метров в секунду.
"Осторожно под билбордами и старыми деревьями", - посоветовала метеоролог.
Температура воздуха в течение следующих суток остается, по словам Диденко, низкой:
- ночью +2...+6°С, при прояснениях местами - заморозки;
- в течение дня - около +6...+12°С.
Исходя из карты, опубликованной Украинским гидрометеорологическим центром, местами температура воздуха днем 24 апреля может подниматься даже до +14°С.
Погода по Украине 24 апреля (скриншот: meteo.gov.ua)
Какую погоду прогнозируют в Киеве
Погода в Киеве в течение 24 апреля ожидается без осадков.
"Но сильный северо-западный ветер", - подчеркнула Диденко.
Она сообщила также, что ближайшей ночью будет "снова холодяка", возможны заморозки.
Между тем днем столбики термометров могут подняться до +8...+9 градусов по Цельсию.
Исходя из графика прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ, ближайшая ночь в столице будет даже холоднее предыдущей.
Хотя в дальнейшем вероятны очередные температурные "качели".
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
"Значительного тепла пока не предвидится, поэтому утешаем себя походами в музеи, в театры, любуемся цветочками... Вспоминаем январские -20 градусов и радуемся вместе нынешним замечательным +8...+11 градусам", - подытожила Диденко.
