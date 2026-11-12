Штормовой ветер, дожди и "скачок тепла" до +19: какой погоды ждать в Украине 13 ноября

Что будет с осадками в Украине 13 ноября

Эксперт рассказала, что на синоптическую ситуацию в Украине 13 ноября будет влиять в значительной степени деятельность атмосферных фронтов.

В большинстве регионов будет преобладать влажная погода с дождями.

На западе - местами возможен мокрый снег.

Чего ждать от ветра и температуры воздуха

"Внимание! Завтра в Украине ожидается сильный ветер со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду", - подчеркнула Диденко.

Учитывая это, она посоветовала "забрать с балконов и дворов все, что легко летает".

"Сами избегайте находиться под большими старыми деревьями, рекламными щитами. Особо тщательно выберите место для парковки автомобиля", - добавила метеоролог.

Кроме того, в пятницу в Украине ожидается "скачок температуры воздуха".

Синоптик уточнила, что "будет очень тепло".

Днем - около +10...+15°C. На юге - до +14...+19°C.

При этом в западных областях предполагается более прохладная погода - около +4...+8°C.

Прогноз погоды по Украине на 13 ноября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

Какую погоду в пятницу прогнозируют в Киеве

Диденко сообщила, что в Киеве 13 ноября ожидается сильный ветер, достигающий скорости 15-20 метров в секунду.

Пройдут дожди.

Однако температура воздуха "подсластит эту непогоду".

"Будет очень тепло в столице, до +12 градусов", - уточнила синоптик.

Она добавила, что такая погода "закрутит головы и сосуды", поэтому метеопатам следует быть особенно осторожными.

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Особенности синоптической ситуации позже

Позже, по данным Диденко, с 14-15 ноября (субботы и воскресенья) синоптическая ситуация в Украине "вернется в обычное ноябрьское русло".

"Похолодает до нормы", - объяснила специалист.

Однако подобные "теплые подъемы градусов", по ее словам, "еще будут".