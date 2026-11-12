Штормовий вітер, дощі й "стрибок тепла" до +19: якої погоди чекати в Україні 13 листопада

Що буде з опадами в Україні 13 листопада

Експерт розповіла, що на синоптичну ситуацію в Україні 13 листопада буде впливати значною мірою діяльність атмосферних фронтів.

Загалом у більшості регіонів переважатиме волога погода з дощами.

На заході - місцями ймовірний мокрий сніг.

Чого чекати від вітру й температури повітря

"Увага! Завтра в Україні очікується сильний вітер із штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду", - наголосила Діденко.

З огляду на це вона порадила "позабирати з балконів та дворів все, що легко літає".

"Самі уникайте перебувати під великими старими деревами, рекламними щитами. Особливо ретельно виберіть місце для паркування автомобіля", - додала метеоролог.

Крім того, у п'ятницю в Україні очікується "стрибок температури повітря".

Синоптик уточнила, що загалом "буде дуже тепло".

Вдень - близько +10...+15°C. На півдні - до +14...+19°C.

При цьому в західних областях передбачається більш прохолодна погода - близько +4...+8°C.

Прогноз погоди по Україні на 13 листопада від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

Яку погоду в п'ятницю прогнозують у Києві

Діденко повідомила, що у Києві 13 листопада очікується сильний вітер, який досягатиме швидкості 15-20 метрів за секунду.

Пройдуть дощі.

Проте температура повітря "підсолодить цю негоду".

"Буде дуже тепло в столиці, до +12 градусів", - уточнила синоптик.

Вона додала, що така погода "закрутить голови та судини", тож метеопатам варто бути особливо обережними.

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Особливості синоптичної ситуації пізніше

Пізніше, за даними Діденко, з 14-15 листопада (суботи та неділі) синоптична ситуація в Україні "повернеться у звичне листопадове русло".

"Похолоднішає до норми", - пояснила спеціаліст.

Проте подібні "теплі підйоми градусів", за її словами, "ще будуть".