Медведчук заявив про неможливість виключити його з переговорів по Донбасу

Фото: Віктор Медведчук (УНІАН)

Тим самим він відповів на слова Володимира Зеленського про намір виключити його з числа переговірників

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що вивести його з переговорного процесу по Донбасу неможливо. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росСМИ.

За словами Медведчука, він займається переговорами між Україною і Росією виключно за проханням президента України.

"Складно уявити, як будуть здійснювати зовнішню та внутрішню політику так звані професіонали зі збірної команди Зеленського, якщо вони не мають навіть найменшого уявлення про те, про що говорять. До відома штабних сценаристів Зеленського: Петро Порошенко ніколи не призначав Віктора Медведчука на роль "парламентера" з РФ. Я займався перемовинами між Україною і Росією виключно на прохання президента України і робив це в інтересах країни, а не її президента. Тому вивести мене з "переговорного процесу" апріорі неможливо", - заявив він.

Нагадаємо, в минулому році президент України Петро Порошенко назвав лідера громадського руху "Український вибір - Право народу", члена партії "За життя" Віктора Медведчука представником президента Росії Володимира Путіна в Тристоронній контактній групі в Мінську.

Раніше представник України в ТКГ Євген Марчук заявив, що Медведчук вже не бере участь у переговорах Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі в Мінську.