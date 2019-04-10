ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Медведчук заявив про неможливість виключити його з переговорів по Донбасу

Новини » Політика    10.04.2019 - 15:44
Медведчук заявив про неможливість виключити його з переговорів по Донбасу
Фото: Віктор Медведчук (УНІАН)

Тим самим він відповів на слова Володимира Зеленського про намір виключити його з числа переговірників

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що вивести його з переговорного процесу по Донбасу неможливо. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росСМИ.

За словами Медведчука, він займається переговорами між Україною і Росією виключно за проханням президента України.

"Складно уявити, як будуть здійснювати зовнішню та внутрішню політику так звані професіонали зі збірної команди Зеленського, якщо вони не мають навіть найменшого уявлення про те, про що говорять. До відома штабних сценаристів Зеленського: Петро Порошенко ніколи не призначав Віктора Медведчука на роль "парламентера" з РФ. Я займався перемовинами між Україною і Росією виключно на прохання президента України і робив це в інтересах країни, а не її президента. Тому вивести мене з "переговорного процесу" апріорі неможливо", - заявив він.

Нагадаємо, в минулому році президент України Петро Порошенко назвав лідера громадського руху "Український вибір - Право народу", члена партії "За життя" Віктора Медведчука представником президента Росії Володимира Путіна в Тристоронній контактній групі в Мінську.

Раніше представник України в ТКГ Євген Марчук заявив, що Медведчук вже не бере участь у переговорах Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі в Мінську.

 

Порошенко і Зеленський планують зустріч з Макроном У Зеленського ще не визначились з кадровими рішеннями
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Віктор МедведчукВолодимир Зеленський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся