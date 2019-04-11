В штабе Зеленского оценили возможность работы с Медведчуком

Фото: Виктор Медведчук (vybor.ua)

У Зеленского раскритиковали предложения Медведчука по автономии

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сомневается в эффективности главы политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука в качестве переговорщика по Донбассу. Об этом рассказал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в интервью BBC Украина.

По словам Разумкова, программа Медведчука об автономии части Донбасса фактически не предусматривает возобновление украинской власти на этих территориях.

"Мы фактически получим то же, что и сегодня, - возможно, с меньшим количеством огня. Зеленский очертил красные линии, за которые он не перейдет: мы никогда не будем сдавать в аренду, дарить или продавать свои территории, так же как и своих людей... Сейчас есть различные механизмы взаимодействия, но я не совсем понимаю эффективность Виктора Владимировича (Медведчука, - ред.). Он был назначен отвечающим за обмен заложниками. С декабря 2017 крупных обменов, по крайней мере, публичных, мы не видели. Поэтому и вопрос, насколько эффективен такой формат", - добавил Разумков.

Напомним, вчера Медведчук заявил о невозможности исключить его из переговоров по Донбассу. Он также отметил, что занимается переговорами исключительно по просьбе президента.

Несмотря на это Петр Порошенко поручил СБУ проверить участие Медведчука в переговорах в Минске.