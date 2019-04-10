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Порошенко доручив СБУ перевірити участь Медведчука в переговорах у Мінську

Новини » Політика    10.04.2019 - 18:57
Порошенко доручив СБУ перевірити участь Медведчука в переговорах у Мінську
Фото: Петро Порошенко (Mykola Lazarenko)

Доповідь від СБУ Порошенко чекає завтра

Президент України Петро Порошенко звернувся до Служби безпеки України з вимогою проаналізувати доцільність присутності Віктора Медведчука у переговорах гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це Порошенко заявив в ефірі "Радіо НВ". 

Президент наголосив, що чекає доповідь щодо діяльності Медведчука від української спецслужби завтра, 11 квітня.

"Я звертаюся до СБУ розглянути можливість доцільності подальшого використання пана Медведчука в форматі гуманітарної групи для звільнення заручників, якщо його функціонування є неефективним. Доповісти мені завтра", - сказав Порошенко. 

Він також пояснив, що присутність Медведчука на переговорах у Мінську була необхідною як єдиний канал зв'язку з президентом РФ Володимиром Путіним, яка виявилася неефективною. 

"У нього була одна функція - звільнення заручників, які знаходяться як в підвалах окупованих територій, так і в РФ. Останній раз це відбулося в 2017 році. Назвати це ефективним точно не можна", - зазначив Порошенко. 

Нагадаємо, напередодні голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що вивести його з переговорного процесу по Донбасу неможливо.

Раніше представник України в ТКГ Євген Марчук заявив, що Медведчук вже не бере участь у переговорах Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі в Мінську.

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