Шпионил в пользу РФ: в Запорожье дезертир получил 15 лет тюрьмы

Бывший украинский военный получил 15 лет тюрьмы за дезертирство и государственную измену. Соответствующий приговор вынес суд Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Детали дела

По данным ГБР, предателем оказался уроженец временно оккупированной Каменки-Днепровской. В январе 2023 года его мобилизовали в одну из воинских частей в Запорожье. Уже через несколько месяцев он самовольно покинул службу и перешел на сторону врага.

Мужчина остался в прифронтовом регионе и начал шпионить в пользу российских спецслужб. По их заданию он собирал данные о размещении личного состава и техники ВСУ, передавал фото зданий и сотрудников регионального управления СБУ, за что получал деньги на банковскую карточку.

Злоумышленник даже приобрел камеры с онлайн-трансляцией, чтобы установить их вдоль маршрутов передвижения украинской техники. Однако его разоблачили и задержали.

Что решил суд

Суд Запорожья признал мужчину виновным по двум статьям - дезертирство и государственная измена и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: 15 лет за решеткой проведет предатель, который шпионил за украинскими военными на Запорожье (dbr.gov.ua)