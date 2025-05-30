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Готовил обстрел Киева. Суд вынес приговор 21-летнему предателю

Пятница 30 мая 2025 16:31
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Готовил обстрел Киева. Суд вынес приговор 21-летнему предателю Иллюстративное изображение: суд вынес приговор 21-летнему предателю, который готовил обстрел Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор 21-летнему предателю, который по заказу российских спецслужб готовил огневое поражение объектов в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Агентурную группу Федеральной службы безопасности (ФСБ) нейтрализовали еще осенью 2024-го. Тогда же были задержаны три агента, которые корректировали ракетно-дроновые атаки россиян по Киеву, Харькову и Чернигову.

Задачей предателей была передача координат штабов, логистических центров и запасных командных пунктов Сил обороны.

Сейчас реальный приговор получил 21-летний киевлянин, который готовил огневое поражение по Киеву. Агента дистанционно координировал сотрудник военной контрразведки ФСБ, который был куратором всей вражеской ячейки.

"По поручению российского спецслужбиста предатель обходил город и его окрестности, где скрыто фотографировал локации украинских войск. Далее агент мессенджером передавал собранные сведения в ФСБ для подготовки новых воздушных ударов по Киеву", - добавляет СБУ.

Предатель был задержан "на горячем" рядом с военным объектом.

Решение суда

Суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему назначили 15 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что правоохранители также задержали недавно агента ФСБ, который наводил российские ракеты на украинские аэродромы.

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