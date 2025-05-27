Корректировал ракетные атаки по Одессе и Житомиру: агент РФ получил 15 лет тюрьмы

К 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества приговорили очередного российского агента. Предатель корректировал ракетные атаки РФ по Одессе и Житомиру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

По материалам дела, злоумышленник корректировал ракетно-пушечные атаки РФ по Силам обороны, в частности по штабам и логистическим центрам ВСУ.

Как установило расследование, наведением огневого поражения занимался 19-летний одессит, которого дистанционно завербовал сотрудник фсб по Москве и московской области. Для вербовки российский спецслужбист использовал Telegram-канал, где предатель искал "легких заработков".

Сначала агент должен был выполнять вражеские задачи в Одессе, а затем его "откомандировали" в Житомир. Там он арендовал квартиру вблизи воинской части, чтобы выяснить временные интервалы наибольшей концентрации личного состава и техники на объекте.

Эти данные враг планировал использовать, чтобы нанести максимальное поражение во время воздушного удара по военной базе.

Сотрудники СБУ сорвали планы оккупантов благодаря разоблачению агента еще на начальном этапе его разведывательной деятельности.

После обеспечения безопасности локаций Сил обороны и документирования преступлений предатель был задержан "с поличным" в июне 2024 года, когда он шпионил возле режимного объекта. у задержанного изъят телефон с доказательствами работы на врага.

На основании собранных следователями СБУ доказательств коллегия судей признала его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).