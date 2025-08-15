СБУ разоблачила более 50 агентов РФ среди военных ВСУ: подробности операций

Служба безопасности Украины с начала полномасштабной войны разоблачила 52 военнослужащих, которые работали на Россию, и ликвидировала несколько агентурных сетей врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Служба безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженных сил Украины системно разоблачает российскую агентуру и искореняет преступные схемы в Силах безопасности и обороны нашего государства.

С начала полномасштабной войны только сотрудники Департамента военной контрразведки СБУ разоблачили 207 агентов спецслужб РФ, которые собирали информацию о Силах обороны и военных объектах Украины:

52 из них были действующими военнослужащими,

44 предателя уже осуждены на срок от 12 до 15 лет.

Детали задержаний

Экс-командир подразделения Сил специальных операций ВСУ, который "сливал" оккупантам планы боевых операций украинских спецназовцев в тылу врага получил 15 лет тюрьмы.

Служба безопасности задержала агента осенью 2024 года. У предателя изъяты средства конспиративной связи с доказательствами его контактов с куратором - кадровым сотрудником военной разведки РФ (более известной как ГРУ).

Всего лишь в 2025 году военная контрразведка СБУ ликвидировала три вражеские агентурные сети.

В частности, в Запорожье в августе этого года разоблачили агентурную сеть российской спецслужбы, в которую входил мобилизованный и настоятель местного храма УПЦ (МП).

Злоумышленники наводили российские авиабомбы на локации Сил обороны и вербовали новых кандидатов во вражескую ячейку.

В Одесской области задержаны сразу четыре агента ФСБ вместе с резидентом (старшим агентом) группы. Они корректировали воздушные атаки рашистов по складам с оружием, боеприпасами и амуницией украинских войск.

Также фигуранты разведывали геолокации подразделений противовоздушной обороны ВСУ, чтобы скорректировать вражеские удары в обход отечественной ПВО.

На Львовщине задержали 38-летнюю информаторку, которая готовила координаты для ракетно-дронных атак РФ по аэродромам с боевыми вертолетами ВСУ.

Кроме этого, военная контрразведка СБУ предотвратила хищение более 44 млрд гривен в оборонной сфере.

Заблокированы схемы уклонения от мобилизации

Как известно, с начала полномасштабной войны Департамент военной контрразведки СБУ заблокировал 114 схем уклонения от мобилизации и прекратил 222 факта незаконного оборота оружия и не допустил его вывоза из района боевых действий.

СБУ подчеркнула, что и в дальнейшем продолжает работу по защите национальной безопасности Украины и принимает комплексные меры, чтобы привлечь всех виновных к ответственности.

Кроме борьбы с агрессором и его приспешниками внутри Украины, военная контрразведка Службы безопасности также проводит спецоперации в тылу врага и участвует в боевых действиях непосредственно на линии фронта.

В частности, с начала полномасштабной войны сотрудники ДВКР СБУ поразили на поле боя 219 российских танков, 358 боевых бронированных машин, 318 артиллерийских систем и 73 средства радиоэлектронной борьбы.