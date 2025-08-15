СБУ разоблачила более 50 агентов РФ среди военных ВСУ: подробности операций
Служба безопасности Украины с начала полномасштабной войны разоблачила 52 военнослужащих, которые работали на Россию, и ликвидировала несколько агентурных сетей врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.
Служба безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженных сил Украины системно разоблачает российскую агентуру и искореняет преступные схемы в Силах безопасности и обороны нашего государства.
С начала полномасштабной войны только сотрудники Департамента военной контрразведки СБУ разоблачили 207 агентов спецслужб РФ, которые собирали информацию о Силах обороны и военных объектах Украины:
- 52 из них были действующими военнослужащими,
- 44 предателя уже осуждены на срок от 12 до 15 лет.
Детали задержаний
Экс-командир подразделения Сил специальных операций ВСУ, который "сливал" оккупантам планы боевых операций украинских спецназовцев в тылу врага получил 15 лет тюрьмы.
Служба безопасности задержала агента осенью 2024 года. У предателя изъяты средства конспиративной связи с доказательствами его контактов с куратором - кадровым сотрудником военной разведки РФ (более известной как ГРУ).
Всего лишь в 2025 году военная контрразведка СБУ ликвидировала три вражеские агентурные сети.
В частности, в Запорожье в августе этого года разоблачили агентурную сеть российской спецслужбы, в которую входил мобилизованный и настоятель местного храма УПЦ (МП).
Злоумышленники наводили российские авиабомбы на локации Сил обороны и вербовали новых кандидатов во вражескую ячейку.
В Одесской области задержаны сразу четыре агента ФСБ вместе с резидентом (старшим агентом) группы. Они корректировали воздушные атаки рашистов по складам с оружием, боеприпасами и амуницией украинских войск.
Также фигуранты разведывали геолокации подразделений противовоздушной обороны ВСУ, чтобы скорректировать вражеские удары в обход отечественной ПВО.
На Львовщине задержали 38-летнюю информаторку, которая готовила координаты для ракетно-дронных атак РФ по аэродромам с боевыми вертолетами ВСУ.
Кроме этого, военная контрразведка СБУ предотвратила хищение более 44 млрд гривен в оборонной сфере.
Заблокированы схемы уклонения от мобилизации
Как известно, с начала полномасштабной войны Департамент военной контрразведки СБУ заблокировал 114 схем уклонения от мобилизации и прекратил 222 факта незаконного оборота оружия и не допустил его вывоза из района боевых действий.
СБУ подчеркнула, что и в дальнейшем продолжает работу по защите национальной безопасности Украины и принимает комплексные меры, чтобы привлечь всех виновных к ответственности.
Кроме борьбы с агрессором и его приспешниками внутри Украины, военная контрразведка Службы безопасности также проводит спецоперации в тылу врага и участвует в боевых действиях непосредственно на линии фронта.
В частности, с начала полномасштабной войны сотрудники ДВКР СБУ поразили на поле боя 219 российских танков, 358 боевых бронированных машин, 318 артиллерийских систем и 73 средства радиоэлектронной борьбы.
Заметим, что только вчера, 14 августа, Служба безопасности Украины разоблачила 12 приспешников кума российского диктатора Владимира Путина - Виктора Медведчука - которые по заданию России осуществляют информационные атаки по Украине.
Кроме того, вчера днем контрразведка СБУ разоблачила агентурную сеть российской ФСБ, которая занималась подготовкой нового обстрела по Одесской области.
Среди задержанных - тренер, таксист и продавщица магазина.