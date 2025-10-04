Жителей Шостки призвали ограничить использование природного газа

Россияне в субботу, 4 октября, совершили массированную атаку на город Шостка. В связи с этим людей призвали ограничить использование природного газа.

Об этом заявил мэр Шостки Николай Нога, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Ситуация является напряженной", - написала Дарья Гребенюк, которая работает в Шосткинском городском совете.

Кроме того, власти просят жителей ограничиться в использование общественного транспорта по городским и пригородным маршрутам.

"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, во время работы ПВО находитесь в безопасных местах", - добавил Нога.

Городской голова отметил, что это даст возможность не допустить сбой системы, и одновременно призвал жителей следить за газовыми приборами.

"Уважаемые жители Шосткинской громады! В связи с массированной, беспрецедентно мощной атакой российского агрессора просьба всех максимально ограничить использование природного газа!", - говорится в сообщении.

Шостка без света, обстрелян вокзал

Напомним, сегодня днем россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. В результате этого город Шостка и частично Шосткинский район остались без света.

Кроме того, враг дважды ударил дронами по железнодорожному вокзалу в городе Шостка.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы, сначала враг попал в локомотив пригородного поезда "Терещинская-Новоград-Северского", а во время эвакуации людей россияне совершили повторную атаку. На этот раз они попали в электровоз поезда "Киев-Шостка".

Известно, что в результате обстрела есть пострадавшие.