Шольц посетит Вашингтон, чтобы обсудить с Байденом помощь Украине, - СМИ

Отмечается, что Шольц и Байден планируют во время встречи

Со ссылкой на анонимные источники издание отмечает, что

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Помощь Украине от США

В октябре 2023 г. президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект на выделение 106 млрд долларов. В нем заложено 61,3 млрд. для Украины. Однако в декабре Сенат заблокировал начало дебатов по этому пакету.

Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

26 января СМИ сообщили, что Конгресс согласовал текст соглашения по границе США с Мексикой, от принятия которого будет зависеть возобновление финансирования военной помощи Украине.

Помощь Украине от ЕС

В декабре прошлого года на саммите лидеров ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на предоставление Украине согласованной Брюсселем макрофинансовой помощи в размере 50 млрд евро.

Теперь все 27 национальных лидеров ЕС снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении финансовой помощи Украине.

Детальнее о том, как Евросоюз договаривается о помощи Украине читайте в материале РБК-Украина.