Шольц посетит Вашингтон, чтобы обсудить с Байденом помощь Украине, - СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц в первой половине февраля отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Лидеры обсудят дальнейшую помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что Шольц и Байден планируют во время встречи
Со ссылкой на анонимные источники издание отмечает, что
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В октябре 2023 г. президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект на выделение 106 млрд долларов. В нем заложено 61,3 млрд. для Украины. Однако в декабре Сенат заблокировал начало дебатов по этому пакету.
Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.
26 января СМИ сообщили, что Конгресс согласовал текст соглашения по границе США с Мексикой, от принятия которого будет зависеть возобновление финансирования военной помощи Украине.
В декабре прошлого года на саммите лидеров ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на предоставление Украине согласованной Брюсселем макрофинансовой помощи в размере 50 млрд евро.
Теперь все 27 национальных лидеров ЕС снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении финансовой помощи Украине.
Детальнее о том, как Евросоюз договаривается о помощи Украине читайте в материале РБК-Украина.
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