Шольц відвідає Вашингтон, щоб обговорити з Байденом допомогу Україні, - ЗМІ

Зазначається, що Шольц та Байден планують під час зустрічі

Із посиланням на анонімні джерела видання зазначає, що

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Допомога Україні від США

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав у Конгрес законопроєкт на виділення 106 млрд доларів. У ньому закладено 61,3 млрд для України. Однак у грудні Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього пакету.

Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

26 січня ЗМІ повідомили, що Конгрес погодив текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні.

Допомога Україні від ЄС

У грудні минулого року на саміті лідерів ЄС прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на надання Україні погодженої Брюсселем макрофінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Тепер усі 27 національних лідерів ЄС знову зустрінуться в Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання фінансової допомоги Україні.

Детальніше про те, як Євросоюз домовляється щодо допомоги Україні читайте у матеріалі РБК-Україна.