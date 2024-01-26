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Шольц відвідає Вашингтон, щоб обговорити з Байденом допомогу Україні, - ЗМІ

Фото: Шольц і Байден зустрінуться в Білому домі, щоб обговорити допомогу Україні (twitter WhiteHouse)
Автор: Максим Шушко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у першій половині лютого поїде до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Лідери обговорять подальшу допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Шольц та Байден планують під час зустрічі 

Із посиланням на анонімні джерела видання зазначає, що 

У 

Допомога Україні від США

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав у Конгрес законопроєкт на виділення 106 млрд доларів. У ньому закладено 61,3 млрд для України. Однак у грудні Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього пакету. 

Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

26 січня ЗМІ повідомили, що Конгрес погодив текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. 

Допомога Україні від ЄС

У грудні минулого року на саміті лідерів ЄС прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на надання Україні погодженої Брюсселем макрофінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Тепер усі 27 національних лідерів ЄС знову зустрінуться в Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання фінансової допомоги Україні.

Детальніше про те, як Євросоюз домовляється щодо допомоги Україні читайте у матеріалі РБК-Україна.

 

 

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Джозеф БайденДопомога УкраїніОлаф Шольц