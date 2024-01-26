Конгресс в шаге от заключения соглашения о возобновлении финпомощи США для Украины, - Guardian

Конгресс согласовал текст соглашения касательно границы США с Мексикой, от принятия которого будет зависеть возобновление финансирования военной помощи Украине. Текст документа планируется обнародовать в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

Издание отмечает, что вечером в среду судьба финансовой помощи Украине "висела на волоске", а перспективы достижения компромисса по границе были крайне мрачными. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл отказался от компромисса, поскольку соглашение могло "подорвать" шансы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре.

Издание Punchbowl News сообщило, что Макконнелл на закрытой встрече с республиканцами в среду якобы назвал Трампа "кандидатом" и подтвердил, что "политика по этому вопросу изменилась". Макконнелл отметил, что Трамп является их кандидатом и что было бы глупо продвигать двухпартийный иммиграционный законопроект, который мог бы нейтрализовать одну из самых больших уязвимостей Байдена. "Мы не хотим делать ничего, что могло бы его подорвать", - сказал Макконнелл, имея в виду Трампа.

Однако уже на следующий день в Капитолии Макконнелл заявил Bloomberg News, что переговоры по иммиграции "продолжаются". По его словам, он полностью "на борту переговоров" и отрицал свою антагонистическую позицию.

Тернистое соглашение

В Конгрессе обсуждается соглашение, предусматривающее существенные уступки демократов для сдерживания нелегальной миграции в США из Мексики. Взамен республиканцы должны поддержать пакет военной помощи Израилю и Украине, против чего высказывается крайне правое крыло партии.

В последнее время переговоры усложнились, поскольку в соцсетях Трамп открыто попросил спикера Палаты представителей Майка Джонсона не утверждать соглашение, "если мы не получим все необходимое, чтобы остановить проникновение миллионов и миллионов людей через границу в США".

Республиканцы в Сенате, которые поддерживают переговоры по границе, заявили, что партия должна воспользоваться возможностью решить проблему рекордного роста числа людей, прибывающих на южную границу США - ситуацию, которую обе партии и Белый дом называют кризисной.

Сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни, который настаивал на одобрении его партией военной помощи Украине, отметил, что граница является очень важным вопросом для Трампа. И назвал "действительно ужасным" нежелание Трампа решить проблему границы, чтобы обвинить в этом Байдена.

"Реальность такова, что мы имеем кризис на границе, американский народ страдает от того, что происходит на границе. И тот, кто баллотируется в президенты, должен попытаться решить эту проблему, а не говорить: "Эй, оставьте эту проблему. Не решайте ее. Позвольте мне потом приписать себе заслуги за ее решение"", - сказал Ромни.

Проблема с миграцией на южных границах США

Даже в менее противоречивые времена иммиграция остается одним из самых острых вопросов американской политики, а попытки реформировать устаревшую систему неоднократно терпели неудачу. Этот вопрос стал болезненным для многих американцев, большинство из которых не одобряют подход администрации Байдена к решению этого вопроса.

Дональд Трамп уже сделал иммиграцию центральным вопросом своей предвыборной кампании, очертив драконовское видение своего второго срока, включающее массовые рейды, лагеря для задержанных и больше финансирования для строительства давно обещанной стены вдоль границы с Мексикой.

Союзники Трампа на Капитолийском холме утверждают, что двухпартийное соглашение лишь предоставит Байдену политическое прикрытие, но не решит проблему. Другие утверждают, что план Сената был разработан для того, чтобы таки заставить пойти на компромисс подконтрольную республиканцам Палату представителей, где спикер находится под давлением ультраправого фланга своей партии.

"Если соглашение сорвется, Чак Шумер и Байден будут вынуждены искать альтернативные законодательные пути для утверждения помощи Украине, Израилю и Тайваню. Однако поскольку республиканцы требуют мер по усилению безопасности границ в обмен на свои голоса, еще не факт, что привязка помощи к обязательному принятию законопроектов о расходах или вынесение этого вопроса на голосование, наберет необходимые 60 голосов в Сенате", - сообщает Guardian.

Отказ от соглашения будет иметь глобальные последствия: Пентагон предупреждает, что украинские солдаты на фронте войны с Россией рискуют остаться без боеприпасов. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что "будущее войны в Украине" и "безопасность нашей западной демократии" зависят от того, достигнет ли Конгресс соглашения.

В то же время, как заявил журналистам один из участников переговоров, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи, судьба соглашения станет известной в ближайшее время.

"Я думаю, что подконтрольный республиканцам Конгресс примет решение в течение следующих 24 часов. И это продемонстрирует, действительно ли они хотят что-то сделать, или хотят оставить беспорядок на границе из политических соображений", - сказал он.

К обеду четверга, 25 декабря, сенаторы заявили, что "соглашение в пределах досягаемости" и пообещали в ближайшие дни обнародовать его текст.

Проблемы с финансовой помощью США для Украины

Украине грозит потеря военной помощи со стороны США из-за задержки в принятии пакетов финансовой помощи американским Конгрессом.

Президент США Джо Байден 20 октября подал в Конгресс законопроект 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на Украину, а 14,3 млрд долларов - на Израиль.

Однако 6 декабря Сенат заблокировал начало дебатов по этому пакету помощи Байдена. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

Байден надеется, что на следующей неделе в Сенате разработают соглашение по границе США с Мексикой.

Между тем в Пентагоне отметили, что США не смогут передавать необходимые Украине вооружения, а также поддерживать переданные системы без утверждения Конгрессом дополнительного финансирования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.