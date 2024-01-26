Шольц посетит Вашингтон, чтобы обсудить с Байденом помощь Украине, - СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц в первой половине февраля отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Лидеры обсудят дальнейшую помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что Шольц и Байден планируют во время встречи сплотить поддержку вокруг помощи Украине в то время, когда в Конгрессе США ведутся споры по безопасности границ, где в законопроекте заложена помощь Киеву на 61 млрд долларов. И в то время, когда есть задержки с выделением Европейским Союзом помощи в размере 50 млрд евро нашему государству.

Со ссылкой на анонимные источники издание отмечает, что двустороннюю встречу в Белом доме планируют провести в течение второй недели февраля. Ранее Шольц призвал союзников усилить поддержку Украины, заявив, что страны ЕС делают недостаточно, чтобы помочь Киеву.

В четверг представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают, что в этой сети коалиции, союзников и партнеров все еще есть очень много энергии, чтобы помочь поддержать Украину.

"Каждая страна делает это по-своему и делает это настолько, насколько она может. Так же, как и мы, это суверенные решения, но мы не видели никаких послаблений или разобщенности, когда речь идет о поддержке Украины", - сказал Кирби.

Помощь Украине от США

В октябре 2023 г. президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект на выделение 106 млрд долларов. В нем заложено 61,3 млрд. для Украины. Однако в декабре Сенат заблокировал начало дебатов по этому пакету.

Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.

26 января СМИ сообщили, что Конгресс согласовал текст соглашения по границе США с Мексикой, от принятия которого будет зависеть возобновление финансирования военной помощи Украине.

Помощь Украине от ЕС

В декабре прошлого года на саммите лидеров ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на предоставление Украине согласованной Брюсселем макрофинансовой помощи в размере 50 млрд евро.

Теперь все 27 национальных лидеров ЕС снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении финансовой помощи Украине.

Детальнее о том, как Евросоюз договаривается о помощи Украине читайте в материале РБК-Украина.