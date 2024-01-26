Шольц відвідає Вашингтон, щоб обговорити з Байденом допомогу Україні, - ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у першій половині лютого поїде до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Лідери обговорять подальшу допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зазначається, що Шольц та Байден планують під час зустрічі згуртувати підтримку навколо допомоги Україні в той час, коли у Конгресі США точаться суперечки щодо безпеки кордонів, де в законопроєкті закладена допомога Києву на 61 млрд доларів. Та в той час, коли є затримки із виділенням Європейським Союзом допомоги в розмірі 50 млрд євро нашій державі.

Із посиланням на анонімні джерела видання зазначає, що двосторонню зустріч у Білому домі планують провести протягом другого тижня лютого. Раніше Шольц закликав союзників посилити підтримку України, заявивши, що країни ЄС роблять недостатньо, щоб допомогти Києву.

У четвер речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США вважають, що в цій мережі коаліції, союзників і партнерів все ще є дуже багато енергії, щоб допомогти підтримати Україну.

"Кожна країна робить це по-своєму і робить це настільки, наскільки вона може.Тож, як і ми, це суверенні рішення, але ми не бачили жодних послаблень чи роз’єднаності, коли йдеться про підтримку України", - сказав Кірбі.

Допомога Україні від США

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав у Конгрес законопроєкт на виділення 106 млрд доларів. У ньому закладено 61,3 млрд для України. Однак у грудні Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього пакету.

Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

26 січня ЗМІ повідомили, що Конгрес погодив текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні.

Допомога Україні від ЄС

У грудні минулого року на саміті лідерів ЄС прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на надання Україні погодженої Брюсселем макрофінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро.

Тепер усі 27 національних лідерів ЄС знову зустрінуться в Брюсселі 1 лютого, щоб спробувати домовитися про надання фінансової допомоги Україні.

Детальніше про те, як Євросоюз домовляється щодо допомоги Україні читайте у матеріалі РБК-Україна.