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Шмигаль допустив продовження карантину після 22 травня

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 11:46
Шмигаль допустив продовження карантину після 22 травня
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Карантин, швидше за все, буде продовжений і надалі з наступними етапами послаблень

Карантин в Україні, швидше за все, продовжать і після 22 травня, але з наступними етапами послаблень. Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль в ефірі Українського радіо.

Шмигаль зазначив, що Кабмін спирається на дані ВООЗ.

"Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила режим пандемії і всесвітнього карантину на два місяці. Кабмін поки на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але, швидше за все, спираючись на дані ВООЗ, карантин буде продовжено і надалі з наступними етапами послаблень, якщо це дозволятиме зробити ситуація із захворюваністю", - заявив він.

Нагадаємо, вчора на позачерговому засіданні уряд прийняв рішення про продовження карантину до 22 травня.

Разом з тими, був прийнятий ряд послаблень карантину, який пообіцяли опублікувати протягом двох днів.

Додамо, Кабінет міністрів України назвав перелік дозволених на час карантину операцій. Про це свідчить постанова №332 від 4 травня "Про внесення змін до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 №211".

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