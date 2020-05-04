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В Україні продовжать карантин до 22 травня, - Шмигаль

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 13:20
В Україні продовжать карантин до 22 травня, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Разом з тим, з 11 травня карантин послаблять

В Україні продовжать карантин до 22 травня, не зважаючи на послаблення. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль зазначив, що далі українська влада буде дивитись на ситуацію з коронавірусом у світі.

"Важливо правильно завершувати процес карантину. Зараз бачимо, що ВООЗ продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації. Тому для нас пом’якшення карантину так само не означає його зняття. Карантин буде продовжений зараз до 22 травня. Далі ми будемо дивитись, як буде рухатись пандемія в світі…", - заявив Шмигаль.

Додамо, карантин в Україні продовжили до 11 травня.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що на даний момент ситуація в країні дозволяє почати пом'якшення карантину з 11 травня.

Відзначимо, уряд в рамках ослаблення карантину в Україні дозволить відкрити літні майданчики закладів громадського харчування.

РБК-Україна писало, що в першу чергу відкриються парки, салони краси, запрацюють кафе на виніс і магазини непродовольчих товарів.

Ми наближаємося до помірного плато, - Шмигаль Кабмін дозволить відкрити літні майданчики кафе і ресторанів
Новини України карантинДенис Шмигаль
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