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Карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з ослабленнями

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 14:01
Карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з ослабленнями
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

При цьому, пом'якшення карантину почнеться як і планувалося - з 11 травня

В Україні продовжили карантин до 22 травня. Таке рішення прийнято Кабінетом міністрів на позачерговому засіданні 4 травня, передає РБК-Україна.

Постанову про продовження карантину прийнято з можливістю доопрацювання протягом двох днів.

"Проект постанови про внесення змін в постанову № 211. Зміни стосуються продовження карантину до 22 травня на території країни. По-друге, знімаємо певний ряд заборон, які діяли на території країни. Дозволяємо роботу літніх терас, ресторанів, які розташовані під відкритим небом. Дозволяємо, роботу певних заходів культури. Але все це на розсуд того чи іншого закладу культури. Також дозволяємо роботу адвокатів, нотаріусів...", - заявив Степанов

При цьому продовження карантину не вплине на початок пом'якшення карантинних обмежень, які заплановані на 11 травня.

"Важливий момент, сигнал для бізнесу, з 11 травня готуйте свої заклади для відкриття. Пом'якшення відбудеться", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Таким чином уряд прийняв рішення про ослаблення карантину з 11 травня. При цьому сам режим карантину був продовжений до 22 травня. Також дана постанова передбачає можливість посилення карантину в окремих областях рішенням місцевих комісій з надзвичайних ситуацій після 11 травня. На даний момент це Чернівецька, Івано-Франківська і Тернопільська області.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що подальші рішення щодо продовження або зняття карантину будуть прийматися виходячи з ситуації з пандемією коронавірусу у світі.

До цього міністр охорони здоров'я'я Максим Степанов заявив, що на даний момент ситуація в країні дозволяє почати пом'якшення карантину з 11 травня.

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