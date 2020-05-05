Кабмін назвав перелік дозволених на час карантину операцій

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Пацієнти, яким будуть робити операції, підлягають обов’язковому тестуванню на наявність коронавірусу

Кабінет міністрів України назвав перелік дозволених на час карантину операцій. Про це свідчить постанова №332 від 4 травня "Про внесення змін до пункту 8 постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 р. №211", опублікована на урядовому порталі.

На період карантину забороняється закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім:

надання медичної допомоги на території областей, м. Києва, в яких заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50 відсотків;

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації та планових операцій, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя.

Підкреслюється, що пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації або плановою операцією, підлягають обов’язковому тестуванню на наявність коронавірусу SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції.

Нагадаємо, Кабмін дозволив проведення планових операцій, заборонених на час карантину.

Як писало РБК-Україна, в середині березня в Україні Міністерство охорони здоров'я рекомендувало скасувати всім лікарям заплановані операції. Проведення всіх операцій було відкладено на період карантину.