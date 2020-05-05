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Шмыгаль допустил продление карантина после 22 мая

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 11:46
Шмыгаль допустил продление карантина после 22 мая
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Карантин, скорее всего, будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послаблений

Карантин в Украине, скорее всего, продлят и после 22 мая, но со следующими этапами послаблений. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в эфире Украинского радио.

Шмыгаль отметил, что Кабмин опирается на данные ВОЗ.

"Всемирная организация здравоохранения продолжила режим пандемии и всемирного карантина на два месяца. Кабмин пока на первом этапе продолжил карантин до 22 мая, но, скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послаблений, если это будет позволять сделать ситуация с заболеваемостью", - заявил он.

Напомним, вчера на внеочередном заседании правительство приняло решение о продлении карантина до 22 мая.

Вместе с теми, был принят ряд послаблений карантина, который пообещали опубликовать в течение двух дней.

Добавим, Кабинет министров Украины назвал перечень разрешенных на время карантина операций. Об этом свидетельствует постановление №332 от 4 мая "О внесении изменений в пункт 8 постановления Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 №211".

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