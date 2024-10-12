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Шмыгаль заявил о создании при правительстве штаба по подготовке регионов к зиме

Суббота 12 октября 2024 23:38
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Шмыгаль заявил о создании при правительстве штаба по подготовке регионов к зиме Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (kmu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

При Кабинете министров Украины был создан штаб, который будет заниматься вопросами и контроля подготовки к отопительному сезону в областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

По словам чиновника, было проведено совещание по ключевым вопросам с председателями областной военной администрации. Во встрече также принимали участие вице-премьер-министр Алексей Кулеба и заместитель руководителя Офиса президента Виктор Никита.

Во время совещания обсудили подготовку к отопительному сезону 2024/2025 в Украине.

"Проговорили готовность регионов и общин к зимним вызовам. При правительстве создан соответствующий штаб. Необходимо учитывать любые сценарии и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации", - рассказал премьер.

Как рассказал Шмыгаль, перед Министерством энергетики Украины и руководителями областей стоят следующие "четкие задачи":

  • по защите энергообъектов,
  • по формировании необходимых запасов,
  • и развития децентрализованной генерации.

"Должны двигаться в этих вопросах слаженно и быстро", - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, на совещании обсудили вопросы защиты и восстановления критической инфраструктуры, в том числе восстановление ключевых объектов и строительство укрытий в школах.

Также Шмыгаль проинформировал, что для приоритизации проектов был создан Стратегический инвестиционный совет.

"В рамках его работы будет происходить отбор и подготовка важных для общин проектов и привлечения инвестиций в их реализацию. Международные партнеры также будут работать с инвестсоветом", - говорится в заявлении Шмыгаля.

Он добавил, что перед местными властями "стоит задача активно разрабатывать и подавать свои заявки".

Напомним, ранее в Киеве определились со стартом отопительного сезона, который начнется с 14 октября.

Добавим, перед этим с началом отопительного сезона определилась Житомирская область, а также город Чернигов.

Также РБК-Украина писало, в каких еще городах и когда дадут тепло в этот сезон 2024-2025.

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Денис Шмыгаль Отопительный сезон
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