"Если не будет изменений". В Чернигове определились с датой начала отопительного сезона

Исполняющий обязанности городского главы Чернигова и секретарь городского совета Александр Ломако сообщил о вероятной дате начала отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост чиновника в Telegram.

Он уточнил, что отопительный сезон начнется в этот день, если не будет изменений температурного режима (по состоянию на ближайшую пятницу, 11 октября).

"Со следующей недели ожидается похолодание. Готовимся со вторника, 15 октября, начинать подключение централизованного отопления в городе ", - отметил Ломако.

Проанализировав прогноз погоды, чиновники определились с вероятной датой начала отопительного сезона в городе.

Ломако рассказал, что в рамках общегородского совещания заслушал доклад о состоянии подготовки к отопительному сезону.

Отопительный сезон 2024-2025

Напомним, украинское правительство активно готовится к зимнему периоду, проводя ремонты и обновление инфраструктуры, чтобы обеспечить устойчивые поставки тепла и электроэнергии населению в условиях войны и угрозы обстрелов со стороны РФ.

Чиновники и энергетические компании работают над увеличением запасов природного газа для отопительного сезона. Кроме того, еще летом были проведены ремонты и восстановление поврежденных российскими ударами объектов энергетической инфраструктуры.

Поскольку российские атаки на энергетические объекты остаются угрозой, принимаются меры по дополнительной защите ключевых элементов инфраструктуры, таких как ТЭС, ГЭС и подстанции. Особое внимание уделяется мерам по противовоздушной обороне (ПВО).

Ожидается, что тарифы на отопление и горячую воду на период 2024-2025 годов останутся стабильными. Государство продолжает поддерживать население путем предоставления субсидий на коммунальные услуги тем, кто в этом нуждается.

Первой областью в Украине, определившей дату старта отопительного сезона, стала Житомирская. По словам главы областной военной администрации Виталия Бунечко, начать подачу централизованного теплоснабжения в области планируют предварительно 1 ноября.

В Волынской области также завершены все подготовительные работы по перебойной подаче тепла в дома людей во время предстоящего отопительного сезона. По словам главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко, "тепло в домах волынян появится, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет +8 градусов по Цельсию и ниже".

Однако решение о включении отопления раньше или позже общины могут принимать самостоятельно. Кроме того, на старт отопительного сезона могут повлиять внеплановые ремонты систем.

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