Шмигаль заявив про створення при уряді штабу із підготовки регіонів до зими

При Кабінеті міністрів України утворили штаб, який займатиметься питанням та контролюватиме підготовку до опалювального сезону в областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram .

За словами чиновника, було проведено нараду щодо ключових питань з головами обласний військових адміністрації. У зустрічі також брати участь віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

Під час наради, зокрема, обговорили підготовку до опалювального сезону 2024/2025 в Україні.

"Проговорили готовність регіонів і громад до зимових викликів. При Уряді утворений відповідний штаб. Необхідно враховувати будь-які сценарії та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації", - розповів прем'єр.

Як розповів Шмигаль, перед Міністерством енергетики України та керівниками областей стоять такі "чіткі завдання":

щодо захисту енергооб'єктів,

формування необхідних запасів,

та розбудови децентралізованої генерації.

"Маємо рухатися в цих питаннях злагоджено й швидко", - наголосив глава уряду.

Крім того, на нараді обговорили питання захисту і відновлення критичної інфраструктури, зокрема відбудову ключових об'єктів та будівництво укриттів у школах.

Також Шмигаль поінформував, що для пріоритизації проєктів була утворена Стратегічна інвестиційна рада.

"У межах її роботи відбуватиметься відбір та підготовка важливих для громад проєктів і залучення інвестицій в їх реалізацію. Міжнародні партнери так само працюватимуть з інвестрадою", - йдеться в заяві Шмигаля.

Він додав, що перед місцевою владою "стоїть завдання активно розробляти й подавати свої заявки".