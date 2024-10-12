Шмигаль заявив про створення при уряді штабу із підготовки регіонів до зими
При Кабінеті міністрів України утворили штаб, який займатиметься питанням та контролюватиме підготовку до опалювального сезону в областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.
За словами чиновника, було проведено нараду щодо ключових питань з головами обласний військових адміністрації. У зустрічі також брати участь віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.
Під час наради, зокрема, обговорили підготовку до опалювального сезону 2024/2025 в Україні.
"Проговорили готовність регіонів і громад до зимових викликів. При Уряді утворений відповідний штаб. Необхідно враховувати будь-які сценарії та оперативно реагувати на надзвичайні ситуації", - розповів прем'єр.
Як розповів Шмигаль, перед Міністерством енергетики України та керівниками областей стоять такі "чіткі завдання":
- щодо захисту енергооб'єктів,
- формування необхідних запасів,
- та розбудови децентралізованої генерації.
"Маємо рухатися в цих питаннях злагоджено й швидко", - наголосив глава уряду.
Крім того, на нараді обговорили питання захисту і відновлення критичної інфраструктури, зокрема відбудову ключових об'єктів та будівництво укриттів у школах.
Також Шмигаль поінформував, що для пріоритизації проєктів була утворена Стратегічна інвестиційна рада.
"У межах її роботи відбуватиметься відбір та підготовка важливих для громад проєктів і залучення інвестицій в їх реалізацію. Міжнародні партнери так само працюватимуть з інвестрадою", - йдеться в заяві Шмигаля.
Він додав, що перед місцевою владою "стоїть завдання активно розробляти й подавати свої заявки".
Нагадаємо, раніше у Києві визначились зі стартом опалювального сезону, який розпочнеться з 14 жовтня.
Додамо, перед тим із початком опалювального сезону визначилась Житомирська область, а також місто Чернігів.
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