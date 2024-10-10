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В Киеве определились со стартом отопительного сезона

Киев, Четверг 10 октября 2024 16:39
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В Киеве определились со стартом отопительного сезона Фото: Киев на следующей неделе начнет отопительный сезон (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Отопительный сезон в Киеве начнется с 14 октября. Для начала начнется обогрев больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"С понедельника, 14 октября, столица начнет отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других заведений социальной сферы города", – заявил Кличко.

Он пояснил, что тепло будут подключаться по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений, учитывая функциональную специфику.

"Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8С в течение трех суток и будет сохраняться тенденция к похолоданию", - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что решение о начале отопительного сезона было принято с учетом факторов обеспечения комфорта для горожан, рационального использования энергоресурсов и экономного потребления электроэнергии.

Напомним, что ранее с началом отопительного сезона уже определились Житомирская область и Чернигов.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, как выбрать лучшие виды утеплителя для домов.

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Киев Виталий Кличко Отопительный сезон
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