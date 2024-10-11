Отопительный сезон в Украине - не за горами. В каких городах и когда именно дадут тепло

По прогнозам синоптиков, погода в Украине со второй половины октября станет прохладнее (местами температуры будут опускаться ближе к нулю). Поэтому местные власти ряда городов и областей уже сообщили о дате подключения централизованного теплоснабжения - начале отопительного сезона 2024/2025 годов.

РБК-Украина рассказывает, в каких населенных пунктах и регионах уже определились со стартом подачи тепла.

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Житомир и область

Житомирская область стала одной из первых, которая определилась со стартом отопительного сезона. По словам главы областной военной администрации Виталия Бунечко, начать подачу централизованного теплоснабжения в области планируют предварительно с пятницы, 1 ноября.

Согласно информации начальника ОВА, необходимые договоры с поставщиками газа уже заключили все коммунальные предприятия области. Завершены все основные подготовительные работы к началу отопительного сезона.

Он также рассказал, что социальная инфраструктура области обеспечена генераторами и другими источниками альтернативной энергии уже на 94%.

"Наши четыре больницы уже обеспечены солнечной энергией и будут получать в случае блекаутов свет от солнца. Еще на трех больницах мы завершаем соответствующие работы. Недавно вместе с Министерством здравоохранения, с благотворительным фондом Евгения Пивоварова мы 27 медицинских учреждений обеспечили 77 системами хранения энергии Tesla Powerwall", - поделился Бунечко.

Кроме того, в рамках международной поддержки USAID (Агентства США по международному развитию) в Житомир уже были поставлены две когенерационные установки.

В заключение глава ОВА отметил, что все "Пункты несокрушимости" региона (а это - около 500 локаций), также готовы к работе в случае необходимости.

11 октября исполнительный комитет Житомирского городского совета в рамках внеочередного заседания решил, что отопительный сезон на территории общины начнется в среду, 16 октября.

"Органы исполнительной власти принимают решение о начале отопительного сезона учитывая климатические условия и мы считаем, что на 16 октября температура воздуха среднесуточная будет менее 8 градусов", - уточнил заместитель городского главы Сергей Кондратюк.

В рамках заседания было отмечено, что Житомир готов к отопительному сезону на 100%.

Киев

По словам главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, столица начнет отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других заведений социальной сферы города с понедельника, 14 октября.

"Тепло будут подключать по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений, учитывая функциональную специфику", - уточнил мэр города.

Между тем жилые дома киевлян начнут подключать к теплу при условии, что:

среднесуточная температура воздуха опустится до +8 градусов по Цельсию и будет оставаться такой в течение трех суток

тенденция к похолоданию будет сохраняться

"Решение о начале отопительного сезона принимаем с учетом факторов обеспечения комфорта для горожан, рационального использования энергоресурсов и экономного потребления электроэнергии", - подытожил Кличко.

Пост Виталия Кличко (скриншот: t.me/vitaliy_klitschko)

Чернигов

О вероятной дате начала отопительного сезона в Чернигове сообщил исполняющий обязанности городского главы и секретарь городского совета Александр Ломако.

"На общегородском совещании заслушал доклад о состоянии подготовки к отопительному сезону. Все необходимые работы выполнены согласно графикам, подписаны соответствующие акты. Тепловые пункты снабжены альтернативными источниками энергии", - написал он в своем Telegram.

Чиновник объяснил, что проанализировав прогноз погоды, в городе готовятся начинать подключение централизованного отопления со вторника, 15 октября (если не будет изменений температурного режима).

Пост Александра Ломако (скриншот: t.me/lomako_oleksandr)

Луцк и Волынская область

По словам председателя Волынской ОВА Юрия Погуляйко, распоряжение о начале отопительного периода 2024/2025 годов уже подписано. Все подготовительные работы для бесперебойной подачи тепла в дома волынян в области завершены.

"В течение лета коммунальщики подготовили 863 котельные, 62 центральных тепловых пункта и 294 км тепловых сетей", - уточнил чиновник в своем Telegram.

Он отметил, что тепло в домах граждан появится тогда, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет +8 градусов по Цельсию и ниже.

"Однако решение о включении отопления раньше или позже общины могут принимать самостоятельно. На старт отопительного сезона могут повлиять внеплановые ремонты систем", - добавил глава ОВА.

В заключение он объяснил, что в первую очередь тепло должно появиться:

в детских садах и школах

в медицинских заведениях

в домах-интернатах для пожилых людей и лиц с инвалидностью

После этого тепло появится и в домах волынян.

Пост Юрия Погуляйко (скриншот: t.me/volynskaODA)

Решение о начале отопительного сезона в Луцкой территориальной общине было принято исполнительным комитетом Луцкого городского совета 9 октября.

"Для ГКП "Луцктепло", которое централизованно предоставляет услуги по отоплению и подаче горячей воды в Луцке, это решение - юридическое основание для начала отопительного сезона 2024/2025 годов. Впрочем, оно не означает, что отопительный сезон уже фактически начинается", - рассказали в компании.

Отмечается, что фактическим основанием для перехода котельных и тепловых сетей из летнего режима работы на зимний, а также последующей подачи теплоносителя потребителям, является снижение среднесуточной температуры наружного воздуха до +8°C и ниже в течение трех суток подряд.

"Вместе с тем, в первую очередь, отоплением будут обеспечиваться больничные учреждения, детские сады, школы, а уже потом - жилищный фонд", - уточнили в ГКП.

Харьков и область

Согласно информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, отопительный сезон в области, учитывая погодные условия и необходимость экономии ресурсов, начнется позже 15 октября.

Он уточнил, что Харьковская область, готовясь к предстоящему отопительному сезону, идет по графику.

"Начало отопительного сезона будет зависеть от погодных условий и от обороноспособности нашей области, потому что решение о начале отопительного сезона мы будем согласовывать на всех абсолютно уровнях, включая профильные министерства, включая Офис президента и, конечно, проводя консультации и совместно принимая решения с нашими военными", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что на подачу будет влиять также необходимость экономии газовых ресурсов.

"Как только будут позволять погодные условия, мы сразу будем принимать решение по началу отопительного сезона. Однако наряду с этим, учитывая опыт прошлого отопительного сезона, я думаю, что он начнется позже 15 октября", - отметил начальник ОВА.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли отопление в Харькове, Синегубов сказал: "По состоянию на эту минуту - будет".

"Что будет через минуту - большой вопрос, потому что мы зависим действительно от тех обстрелов, которые мы имеем сейчас, к сожалению", - подытожил он.

Днепр

Исходя из предоставленной Днепровским городским советом информации, в Днепре готовность к отопительному сезону - 95% (то есть подготовка города к отопительному сезону - на завершающем этапе).

По словам директора КП "Теплоэнерго" Андрея Клименко, весной и летом предприятие активно проводило теплоизоляционные работы на трубах систем отопления. Это сохраняет энергию, защищает трубы от промерзания и повышает эффективность всей отопительной системы.

"Предприятие готово на 95% к осенне-зимнему периоду. В планах - установка еще 128 генераторов. Выполнены почти все запланированные работы по теплоизоляции. Скоро будет наполняться система отопления, которая будет держаться под давлением до самого начала отопительного сезона", - подытожил чиновник.

В то же время о точной дате старта теплоснабжения в домах граждан пока не сообщается.

Ровно и область

По словам начальника Ровенской ОВА Александра Коваля, область уже готова к началу отопительного сезона.

Он рассказал, что тепловики региона отчитались о завершении подготовительных работ. Уточняется, что в течение лета и начала осени удалось:

подготовить 975 котельных и 84 центральных тепловых пункта

отремонтировать 365 км теплосетей

заменить 9 км аварийных и ветхих сетей

заменить 20 и капитально отремонтировать 63 котла

"Отопительный сезон уже начали в Вараше (центре Варасского района и Варасской городской общины, - Ред.), который получает тепло от Ровенской АЭС", - уточнил чиновник в своем Facebook.

В других общинах соответствующее решение будут принимать, учитывая температурный режим.

Коваль объяснил, что главный критерий - если в течение трех суток среднесуточная температура будет составлять менее +8 градусов по Цельсию.

Пост Александра Коваля (скриншот: facebook.com/Александр Коваль)

Между тем секретарь Ровенского городского совета и исполняющий обязанности городского главы Виктор Шакирзян рассказал, что отопительный сезон в медицинских учреждениях Ровно начали 8 октября.

Отопление включено, в частности, в роддоме Ровно и городской детской больнице.

"В домах ровенчан отопительный сезон начнется, когда в течение трех дней среднесуточная температура будет составлять ниже 8 градусов", - уточнил чиновник.

Пост Виктора Шакирзяна (скриншот: facebook.com/Viktor.Shakyrzian)

Мукачево

В городе Мукачево Закарпатской области начало отопительного сезона стартует с понедельника, 21 октября.

"Школы, больницы, садики и другие бюджетные учреждения смогут включить отопление раньше, если будет холодно. Соответствующее решение было принято исполнительным комитетом Мукачевского городского совета", - рассказали в горсовете.

Пост Мукачевского городского совета (скриншот: facebook.com/mukachevo.rada)