Первая область в Украине определила дату старта отопительного сезона и это не в октябре
Отопительный сезон в Житомирской области планируют начать в этом году 1 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко в эфире "Суспільне Новини".
Что известно об отопительном сезоне в Житомирской области
Согласно информации начальника ОВА, по состоянию на 2 октября 2024 года необходимые договоры с поставщиками газа уже заключили все коммунальные предприятия области. Завершены также все основные подготовительные работы к началу отопительного сезона.
Исходя из этого, начать подачу централизованного теплоснабжения в Житомирской области планируют предварительно 1 ноября.
"Мы готовимся к сложной зиме. Вместе с тем хочу доложить, что Житомирщина полностью готова к отопительному сезону", - подчеркнул Бунечко.
В то же время он отметил, что местные власти будут учитывать также и температурные режимы.
Подготовка к зиме социальной инфраструктуры
По словам главы Житомирской ОВА, социальная инфраструктура области обеспечена генераторами и другими источниками альтернативной энергии уже на 94%.
"И мы продолжаем работать вместе с благотворителями, вместе с международными партнерами", - добавил он.
Бунечко уточнил, что альтернативными видами топлива обеспечены 60% котельных Житомирской области.
"Мы готовились. Мы понимали и понимаем, что зима может быть достаточно непростой", - признал он.
Чиновник рассказал также об обеспечении энергией социальных учреждений, в частности больниц.
"Наши четыре больницы уже обеспечены солнечной энергией и будут получать в случае блэкаутов свет от солнца. Еще на трех больницах мы завершаем соответствующие работы. Недавно вместе с Министерством здравоохранения, с благотворительным фондом Евгения Пивоварова мы 27 медицинских учреждений обеспечили 77 системами хранения энергии Tesla Powerwall", - поделился он.
Кроме того, в рамках международной поддержки USAID (Агентства США по международному развитию) в Житомир уже были поставлены две когенерационные установки.
"Одна уже установлена. Другая будет установлена до 1 ноября и будет запускаться в работу", - уточнил Бунечко.
Он добавил, что предприниматели региона также осознают необходимость в альтернативных видах топлива и просчитывают возможности установки когенерационных установок (несмотря на то, что это - достаточно дорогостоящее оборудование).
В заключение глава ОВА отметил, что все "Пункты несокрушимости" региона (а это - около 500 локаций), также готовы к работе в случае необходимости.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что энергетическая устойчивость в условиях войны - один из наших самых больших вызовов этой осенью и зимой. По его словам, Украина успешно преодолела уже три отопительных сезона, "но будущая зима может быть самой тяжелой".
Согласно прогнозам ООН, этой зимой украинцам следует ожидать отключений электроэнергии продолжительностью от 4 до 18 часов в сутки.
Читайте также, сколько украинцев планируют уехать из-за возможных проблем в энергетике зимой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.