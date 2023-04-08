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Венгрия ужесточает контроль за транзитом украинского зерна

Новина українською →
Венгрия, Суббота 08 апреля 2023 21:15
Венгрия ужесточает контроль за транзитом украинского зерна Фото: Венгрия ужесточает контроль за транзитом украинского зерна (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Венгрия решила усилить контроль за транзитными перевозками по своей территории зерна из Украины, чтобы убедиться, что оно действительно попадает в страны назначения, а не остается на рынках Центральной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Венгрии.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что эти меры необходимы с целью защиты интересов европейских фермеров, которые несут убытки в результате поставок на местные рынки украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам.

По его словам, "Европейская комиссия сказала "нет" общему восстановлению пошлин на украинскую сельскохозяйственную продукцию" и поэтому Венгрия выступает с инициативой возобновить, по крайней мере, временно пошлины и количественные ограничения на импорт украинских зерновых и масличных культур.

"Кроме того страна продолжит усиливать контроль над импортом, уделяя особое внимание транзитным партиям, чтобы убедиться, что предназначенные для транзита товары действительно покидают страну", - отметил министр.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство Венгрии устанавливает "строгие проверки" качества и безопасности пищевой цепи для поступающего из Украины зерна.

Отметим, что в октябре Венгрия открыла железнодорожный терминал для перевозки украинского зерна.

К тому же в начале января Венгрия запланировала выделить 3,5 млн долларов для вывоза украинского зерна в Африку.

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