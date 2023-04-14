Шмигаль закликав Єврокомісію забезпечити безперебійну роботу зернових "Шляхів солідарності"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Це важливі коридори для українського сільськогосподарського експорту, а також для експорту й імпорту інших товарів. Європейська комісія та держави-члени ЄС, що межують з Україною, організували 12 травня 2022 року "Шляхи солідарності" між Україною та ЄС.

Шмигаль зазначив, що разом із Європейською комісією, Польщею, Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Болгарією слід напрацювати план дій щодо забезпечення безперебійної роботи логістичних маршрутів та ринків зерна в Європі.

Нагадаємо, що Міністерство сільського господарства Словаччини заборонило продаж українського на внутрішньому ринку. Причина - наявність пестицидів, які заборонені в ЄС.

Раніше ми писали про те, що в Польщі поблизу кордону України польські фермери влаштували протест проти імпорту українського зерна.

Також нагадаємо, що Угорщина посилює контроль за транзитом українського зерна.

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