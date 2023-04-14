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Шмигаль закликав Єврокомісію забезпечити безперебійну роботу зернових "Шляхів солідарності"

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П'ятниця 14 квітня 2023 22:57
Шмигаль закликав Єврокомісію забезпечити безперебійну роботу зернових "Шляхів солідарності" Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна закликає Європейську комісію забезпечити безперебійну роботу "Шляхів солідарності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Задля гарантії світової продовольчої безпеки закликав Європейську комісію забезпечити безперебійну роботу "Шляхів солідарності", - йдеться у заяві.

Шмигаль зазначив, що разом із Європейською комісією, Польщею, Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Болгарією слід напрацювати план дій щодо забезпечення безперебійної роботи логістичних маршрутів та ринків зерна в Європі.

"Шляхи солідарності"

Це важливі коридори для українського сільськогосподарського експорту, а також для експорту й імпорту інших товарів. Європейська комісія та держави-члени ЄС, що межують з Україною, організували 12 травня 2022 року "Шляхи солідарності" між Україною та ЄС.

Нагадаємо, що Міністерство сільського господарства Словаччини заборонило продаж українського на внутрішньому ринку. Причина - наявність пестицидів, які заборонені в ЄС.

Раніше ми писали про те, що в Польщі поблизу кордону України польські фермери влаштували протест проти імпорту українського зерна.

Також нагадаємо, що Угорщина посилює контроль за транзитом українського зерна.

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