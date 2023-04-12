Польские фермеры снова протестуют против импорта зерна из Украины
Польские фермеры снова устроили акцию протеста на границе с Украиной, в Дорогуске. Так они пытаются заблокировать импорт украинского зерна в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Волынскую таможню.
"Внимание международным перевозчикам! Польские аграрии снова начали акцию протеста в Дорогуске. Ее проведение предварительно согласовано польскими правоохранительными органами до 24.00 14 апреля", - говорится в сообщении.
Одна из причин протеста – это увеличение объемов украинской сельскохозяйственной продукции на рынке соседнего государства.
Граждан предупреждают о возможных задержках в прохождении электронной очереди, функционирующей с украинской стороны на таможенном посту "Ягодин" и усложнении в доставке грузов к границе с польской стороны.
Оценить ситуацию касательно ожидания пропуска грузов через западную границу государства можно по ссылке.
Напомним, сегодня польские фермеры блокировали железнодорожный путь в Грубешове, по которому зерно из Украины попадает в Польшу.
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