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Словакия запретила продажу и переработку украинского зерна: стала известна причина

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Братислава, Пятница 14 апреля 2023 12:13
Словакия запретила продажу и переработку украинского зерна: стала известна причина Фото: Словакия запретила продажу и переработку украинского зерна (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министерство сельского хозяйства Словакии запретило продажу украинского на внутреннем рынке. Причина - наличие пестицидов, которые запрещены в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Словакии.

"Согласно инструкции, действует строгий запрет на переработку и введение в обращение уже складированного украинского зерна и муки из него. В контролируемом образце подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в ЕС и оказывает негативное влияние на здоровье человека", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что соберут пробы всего зерна и муки из Украины, которые уже хранятся в Словакии.

"Министр Самуэль Влчан проинформирует посла Украины Мирослава Кастрана, а также министров сельского хозяйства стран "Вышеградской четверки", Румынии и Болгарии о ситуации на совместной встрече, посвященной защите рынков от импорта дешевых товаров из Украины", - добавили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в Польше вблизи границы Украины прошел протест польских фермеров против импорта украинского зерна.

Также напомним, что Венгрия ужесточает контроль за транзитом украинского зерна.

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