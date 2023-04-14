Словакия запретила продажу и переработку украинского зерна: стала известна причина

"Согласно инструкции, действует строгий запрет на переработку и введение в обращение уже складированного украинского зерна и муки из него. В контролируемом образце подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в ЕС и оказывает негативное влияние на здоровье человека", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что соберут пробы всего зерна и муки из Украины, которые уже хранятся в Словакии.