Приложение "Мрия" станет основой цифрового образования: чем оно будет полезно для учеников
Сегодня, 8 ноября, Кабинет министров Украины одобрил новый порядок наполнения контентом мобильного образовательного приложения "Мрия", предназначенного для учащихся средних школ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Приложение должно стать основным цифровым инструментом-помощником для школьников, предоставляя возможности не только для обучения, но и поощрения учиться с помощью бонусов и призов.
Известно, что новый порядок регулирует вопрос наполнения приложения полезным для учащихся контентом.
Также сообщается, что Кабмин урегулировал использование объектов интеллектуальной собственности и отбор партнеров. В свою очередь, это позволит компаниям присоединяться к программе, предоставляя участникам бонусы или призы через уникальный общегосударственный идентификатор участника образовательного процесса "Мрия-ID".
Кроме того, было утверждено изображение торговой марки "Мрия" и урегулировано ее использование в приложении.
Что известно о приложении "Мрия"
Приложение "Мрия" было запущено в бета-версии еще в июне 2024 года.
Во время этого учебного года планируется его полное внедрение в образовательном процессе средних школ.
Первые 40 школ из областей Украины, в частности, Киевской и Одесской, уже ввели использование приложения в свой учебный процесс.
Известно, что общее количество пользователей превысило 100 000.
Также мы рассказывали о том, чем приложение "Мрия" будет полезно не только для школьников, но и для родителей.
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