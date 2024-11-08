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Приложение "Мрия" станет основой цифрового образования: чем оно будет полезно для учеников

Пятница 08 ноября 2024 17:07
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Приложение "Мрия" станет основой цифрового образования: чем оно будет полезно для учеников Фото: учащиеся (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Сегодня, 8 ноября, Кабинет министров Украины одобрил новый порядок наполнения контентом мобильного образовательного приложения "Мрия", предназначенного для учащихся средних школ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Приложение должно стать основным цифровым инструментом-помощником для школьников, предоставляя возможности не только для обучения, но и поощрения учиться с помощью бонусов и призов.

Известно, что новый порядок регулирует вопрос наполнения приложения полезным для учащихся контентом.

Также сообщается, что Кабмин урегулировал использование объектов интеллектуальной собственности и отбор партнеров. В свою очередь, это позволит компаниям присоединяться к программе, предоставляя участникам бонусы или призы через уникальный общегосударственный идентификатор участника образовательного процесса "Мрия-ID".

Кроме того, было утверждено изображение торговой марки "Мрия" и урегулировано ее использование в приложении.

Что известно о приложении "Мрия"

Приложение "Мрия" было запущено в бета-версии еще в июне 2024 года.

Во время этого учебного года планируется его полное внедрение в образовательном процессе средних школ.

Первые 40 школ из областей Украины, в частности, Киевской и Одесской, уже ввели использование приложения в свой учебный процесс.

Известно, что общее количество пользователей превысило 100 000.

Также мы рассказывали о том, чем приложение "Мрия" будет полезно не только для школьников, но и для родителей.

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